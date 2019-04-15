هيئة أسواق المال تدشن حملتها التوعوية لإطلاق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف الواجبة التسجيل

جانب من الحملة

كتب بواسطة: %s المحرر الإقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:02 15/04/2019 حدث بتاريخ: 14:02 15/04/2019

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم في مؤتمر صحفي عن انطلاق تدشين الحملة التوعوية المخصصة لإطلاق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف الواجبة التسجيل بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI، ويأتي نتاج هذا المشروع من خلال "برنامج المؤهلات المهنية"، الذي سيتم تطبيقه في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري .

وقد مثل جانب الهيئة في المؤتمر الصحفي أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم - رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال، وخالد بدر المفرج - رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، وزهراء رياض الموسى - رئيس فريق العمل للمشروع، بينما مثل جانب المعهد سايمون كولهاين - الرئيس التنفيذي لمعهد CISI، وقد أشار الملحم خلال المؤتمر الصحفي الى أن هذا المشروع يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية الهامة للهيئة التي تعكف على تنفيذها في الوقت الحالي انطلاقاً من رؤيتها المتكاملة لتطوير منظومة أسواق المال، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار تلك المنظومة والبيئة الاستثمارية على وجه العموم، كما أوضح بأن المشروع متوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، (الكويت 2035 "كويت جديدة") بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ، ويهدف بصورة رئيسية إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والمقدرة الفنية والمعرفة القانونية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، وتعزيز مقومات العاملين في المهن المرتبطة بمنظومة أسواق المال ، الى جانب ذلك أوضح كولهاين الى أن نتاج المشروع والمتمثل ببرنامج المؤهلات المهنية، تتوافق مع الممارسات العالمية ومعتمدة عالميا، حيث أن الحاصلين على بعض من المؤهلات المتضمنة في البرنامج يعتبرون معتمدين للعمل في المجالات المالية في مؤسسات عالمية.

كما عقدت الهيئة ندوة حول اطلاق المشروع، ألقى فيها الملحم كلمة افتتاحية مشيرا فيها الى أن أهمية المشروع تكمن في تركيزه على العنصر البشري الذي يعد أساسا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا بأن الهيئة قد حرصت كل الحرص على تنفيذ المشروع مع جهة دولية رائدة في مجال الاختبارات التأهيلية وهو المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI ذو الانتشار الدولي الواسع، كما قدم خالد المفرج ، نبذة عن المشروع ومراحل تطبيقه ، و شرح تفصيلي عن الوظائف واجبة التسجيل و الأشخاص المرخص لهم .

الى جانب ذلك فقد قدمت كل من الهيئة والمعهد عرض مرئي مشترك شارك فيه كل من سايمون ، وزهراء ، حيث تم التطرق الى تفاصيل برنامج المؤهلات المهنية المتكون من ثلاثة مؤهلات تتمثل بمؤهلات فنية ورقابية وأخرى تخصصية، وسياسة الإعفاء من متطلبات البرنامج و التي وضعتها الهيئة بهدف اتاحة المجال لحاملي الشهادات المهنية المعتمدة وممتلكي سنوات خبرة محددة في المجالات المتعلقة في المؤهل الفني المطلوب لكل وظيفة واجبة التسجيل على حدة، و آلية التطبيق والتي ستكون على مرحلتين زمنيتين تتمثل المرحلة الأولى بالتطبيق المبدئي والتي تكون في نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، وتتمثل المرحلة الثانية بالتطبيق الإلزامي والتي تكون من بعد سنة من التطبيق المبدئي أي في نهاية سبتمبر 2020، بالإضافة الى ذلك تم استعراض مؤهلات المعهد ونطاق عمله و تجاربه الإقليمية والعالمية، ومزايا الانضمام لعضوية المعهد، كما أعلنت الهيئة عن عقد ورش عمل خاصة للشركات المرخصة و الجهات التدريبية، بالإضافة إلى الصفحة المخصصة للبرنامج على موقع الهيئة والتي من المقرر اطلاقها خلال الشهر القادم.

بالإضافة الى ذلك فقد عبر سايمون كولهاين، عن سعادة المعهد بالعمل مع هيئة أسواق المال على مدار السنوات الأربع الماضية كشركاء في هذا المشروع الاستراتيجي المهم، كما أكد بأن وضع خطة متطورة للمؤهلات، وإتاحة فرصة الحصول على العضوية، وانشاء برنامج التطوير المهني المستمر للعاملين في السوق، يعتبر جزءًا من البنية التحتية الحيوية واللازمة لدعم رؤية هيئة أسواق المال لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، و ستساهم هذه الأنشطة التمكينية في تطوير أسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة لمستثمرين عالميين، وتعزيز الثقة بأسواق المال الكويتية.

الجدير بالذكر المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI مؤسسة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة البريطانية، وهو جهة مهنية رائدة متخصصة في المجالات المتعلقة بالأوراق المالية والاستثمارات وإعداد الاختبارات التأهيلية الواجب اجتيازها من قبل موظفي المؤسسات المالية، وقد قامت الهيئة بالتوقيع على اتفاقية مع المعهد في عام 2016 ، خاصة بالاختبارات التأهيلية ، تم وفقها العمل على برنامج يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق المحلي .