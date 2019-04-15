الكويتية للمقاصة تنجح بتطبيق أول عملية تسوية للأوراق المالية عبر الحدود باستخدام تقنية "بلوك تشين"

الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون شاكر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s المحرر الإقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:54 15/04/2019 حدث بتاريخ: 13:54 15/04/2019

نجحت الشركة الكويتية للمقاصة بإنجاز اول اختبار لتسوية الأوراق المالية عبر الحدود باستخدام تقنية "بلوك تشين" على مستوى العالم. وقد تم الاعلان عن نجاح هذه العملية خلال فعاليات المؤتمر العالمي لجهات الإيداع المركزي الذي أقيم في المملكة المغربية هذا العام وحضره ما يقارب ٩٠ مؤسسة عالمية من ضمنهم الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزي لسوق الأوراق المالية لدولة الكويت.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالا للجهود المبذولة من المقاصة على ان تكون سباقة في المنطقة باستخدام أحدث التقنيات التي يمكن تطبيقها في أسواق المال والتي من شأنها تطوير عمليات ما بعد التداول التي تختص فيها الشركة. وتعتبر التسوية التي قامت بها المقاصة عن طريق استخدام تقنية "بلوك تشين" مع دولة اخرى هي الأولى من نوعها في العالم. وقد تم اختبار التسوية على عدد من الأسهم الاختيارية بنجاح بين جهة الإيداع المركزي في دولة الكويت ممثلة بالشركة الكويتية للمقاصة ومثيلتها في المملكة المغربية وذلك عن طريق أنظمة شركة تاتا والتي تعتبر أفضل مزودي أنظمة التقاص والإيداع في العالم.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون شاكر الطبطبائي: "نحن سعيدون بأنك نكون أول جهة إيداع مركزي في العالم تنجح في اختبار عمليات من هذه النوع عبر الحدود. فمنذ بدأت الشركة بتطبيق استراتيجيتها الجديدة وضعت نصب عينيها تطوير عملياتها بالشكل الذي يخدم تطور سوق المال في الدولة والذي تشكل المقاصة أحد أركانه الأساسية منذ عام 1986. ولذلك فأننا نسعى دوما لاكتشاف ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات وبحث امكانية تطبيقه بما يخدم أعمال وخدمات الشركة بشكل عام". وأضاف: “أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة هو أن تكون دومآ في مقدمة المؤسسات المختصة في المنطقة. فبالإضافة الى دورنا الرئيسي في تطوير مشاريع سوق المال الكويتي، فقد بحثنا امكانية استخدام تقنية "بلوك تشين" بما يخدم تطوير أعمالنا وتقديم الخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة". واختتم قائلا: "هذا السبق العالمي يدعونا للفخر كشركة تمثل دولة الكويت في المحافل الدولية، وهو يعكس مدى التطور الحاصل خلال السنوات الماضية في سوق المال الكويتي وقدرته على مواكبة ما هو جديد في اسواق المال العالمية".