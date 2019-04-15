"زين" تُشارك في تكريم الفائزين في مُسابقة "برنامج الشركة"

الخشتي والمطيري يُكرّمان الفرق الفائزة بفئة أفضل منتج مبتكر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:19 15/04/2019 حدث بتاريخ: 11:19 15/04/2019

كرّمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت الفريقين الفائزين بجائزة "أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر" على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، وذلك ضمن مُسابقة "برنامج الشركة" التي نظّمتها جمعية إنجاز الكويت على مستوى طلبة الجامعات والمدارس في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي قد قام بتكريم الفرق الفائزة بفئة "أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر" التي رعتها زين على مستوى كل من المدارس والجامعات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى المطيري التي قامت بتكريم زين على رعايتها ودعمها للمسابقة على مدى السنوات الماضية، حيث قد فاز كل من فريق Hope Blossoms من مدرسة أجيال ثنائية اللغة عن على مستوى طلبة المرحلة الثانوية بفئة "أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر"، وفريق Meren من كلية الجونكوين الكندية عن نفس الفئة نفسها على مستوى طلبة المرحلة الجامعية.

وأوضحت زين أن مشاركتها في هذه المسابقة بشكل سنوي تأتي في إطار شراكتها الاستراتيجية كـ "شريك الإبداع" مع جمعية "إنجاز الكويت" ضمن استراتيجيتها للاستدامة والابتكار، والتي تُساهم من خلالها في تنمية قطاعي الشباب والتعليم في الدولة.

وأضافت الشركة أن المسابقة هدفت إلى إتاحة الفرصة لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية في الكويت على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تخدم مُختلف المجالات، حيث يتعلّم الطلاب المشاركين من خلالها كيفية اقتناص الفرص المناسبة في بيئة العمل وكيفية إطلاق المنتجات وإجراء الدراسات والأبحاث المناسبة قبل إطلاق المنتجات وغيرها.

وبينت زين أنها تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "إنجاز" إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس، ومنها مسابقة "برنامج الشركة" التي تُقام على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، حيث تسعى الشركة باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.

الجدير بالذكر أن "إنجاز الكويت" تأسست في العام 2005 كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية بدعم من القطاع الخاص في الكويت، وعبر شراكة وتعاون استراتيجي مع القطاع الخاص وقطاع التعليم في الكويت، وبمساعدة متطوعين ذوي خبرة وكفاءة في مختلف المجالات، وهي جزء من مؤسسة "إنجاز العرب" التي تعد من كبريات المؤسسات العالمية المختصة بتعليم وثقيف الطلبة لتأهيلهم لخوض معترك الحياة العملية وتنظيم المشاريع ومحو الأمية المالية من خلال التدريب العملي.

وتقدم "إنجاز الكويت" برامج تعليمية وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية في بيئة الأعمال منذ تأسيسها في العام 2005، وذلك بهدف تعليم وإلهام الجيل القادم في إدارة الأعمال، حيث ألهمت "إنجاز الكويت" أكثر من 70,000 طالب وطالبة بفضل أكثر من 6000 متطوع من القطاع الخاص الكويتي، وفي أكثر من 200 مدرسة وجامعة في الكويت.