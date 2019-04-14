"زين" تتلقّى تكريماً من شركة Ring التابعة لشركة Amazon العالمية

ممثلي شركتي Ring وAmazon يكرّمان زين ممثّلةً بمشعل محمد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:41 14/04/2019 حدث بتاريخ: 12:56 14/04/2019

تلقّت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت تكريماً من شركة Ring الرائدة في مجال خدمات المنزل الذكي والتابعة لشركة Amazon العالمية، وذلك على تميّزها كأول مزوّد اتصالات يُقدّم منتجات وحلول Ring المُبتكرة للمنزل الذكي رسمياً في منطقة الشرق الوسط ضمن محفظة Zain LIFE للمنزل الذكي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن ممثلي شركتي Ring وAmazon قاموا بتكريم زين ممثلة بالرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل محمد، حيث يأتي تقديم منتجات وحلول Ring المُبتكرة ضمن باقات محفظة Zain LIFE في إطار خطط زين الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

وبينت زين أن باقة Ring - التي تأتي مع تركيب مجاني - تُقدّم مجموعة من أحدث أجهزة الأمن الذكية المُصممة خصيصاً للاستخدام خارج المنزل، والتي تم تصميمها لتوفّر تجربة أمان فريدة من نوعها من خلال مجموعة من حلول المراقبة والكاميرات الذكية التي تقوم بإبلاغ المُستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية خارج المنزل.

وأوضحت الشركة أن الباقة الجديدة تضم 4 أجهزة ذكية توفّر حلقة متكاملة للحفاظ على أمن المنزل، والتي تشتمل على جرس ذكي خارجي يعمل لاسلكياً ويحتوي على كاميرا تعمل بدقة عالية مع خاصية استشعار الحركة وإمكانية العمل ليلاً بكل وضوح، والتي يمكنها إرسال واستقبال الصوت مع تطبيق الهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى جرس داخلي يعمل أيضاً كمقوي لشبكة الـ Wi-Fi، إلى جانب كامرتين ذكيتين للاستخدام الخارجي تعملان بدقة عالية مع خاصية استشعار الحركة وإمكانية العمل ليلاً بكل وضوح وإرسال واستقبال الصوت مع تطبيق الهواتف الذكية وإرسال تنبيهات فورية للمستخدم عند استشعار الحركة.

ويعد قطاع المنازل الذكية واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي التي تقوم بها شركات الاتصالات حول العالم، وخاصةً في ما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف زين حالياً على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية لتضمها إلى محفظة Zain LIFE، والتي ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول إلى جانب حزمة الخدمات والمنتجات التي تُقدّمها حالياً.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال إطلاق هذه الباقات الجديدة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزوّد اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.