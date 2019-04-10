"زين" تُطلق أجهزة HUAWEI P30/P30 Pro الجديدة كُلّياً

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:58 10/04/2019 حدث بتاريخ: 13:17 10/04/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إطلاق أجهزة HUAWEI P30/P30 Pro الجديدة كُلّياً وأحدث إصدارات شركة هواوي العالمية، وهي الأجهزة التي تُقدّم تطورات تكنولوجية هائلة وتصميم مُبدع يجمع الأناقة مع الابتكار، وذلك مع مجموعة من باقات الدفع الآجل المميزة على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم الجيل الجديد من أجهزة شركة هواوي وهي تعلم مدى شغف قاعدة عملائها – الأكبر في الكويت - بأحدث وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم، حيث يأتي إطلاق أجهزة P30/P30 Pro الجديدة كُلّياً ليوائم استخدامات ورغبات عملائها على المستوى الشخصي والمستوى العملي، وهي واثقة بأن الأجهزة الجديدة ستمنحهم تجربة اتصالات لا مثيل لها على شبكتها الأكبر في الكويت.

وأوضحت زين أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الحصول الآن على جهاز P30 أو جهاز P30 Pro ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة، وذلك ابتداءً من 29 د.ك شهرياً فقط تشمل إنترنت 4G LTE بسعة 100 جيجابايت و2500 دقيقة محلّية، حيث تحرص الشركة على توفير العديد من الخيارات لعملائها بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

ويتميّز جهاز HUAWEI P30 Pro بنظام كاميرا فائق لا مثيل له يتكون من كل من عدسةSuperzoom ، ومستشعر بدقة 40 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقّة 20 ميغابكسل، وكاميراHUAWIE TOF ، مما يمنح المستخدم الحرية لالتقاط اللحظات المذهلة بشكل استثنائي، وقد أعادت هواوي كتابة قواعد استشعار الألوان باستخدام تقنية RYYB لمزيد من الضوء في الصور، ويتميز الجهاز أيضاً بكاميرا أمامية ذكية بدقة 32 ميغابكسل، هذا بالإضافة إلى تصميم فريد من نوعه من الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد مع شاشةDewdrop بحجم 6.47 بوصة.

أما جهازHUAWEI P30 فيتميّز بنظام الكاميرا الفائق مع مستشعر بدقة 40 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 16 ميغابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 8 ميغابكسل لالتقاط أجمل الصور، وتقنية RYYB لاستشعار الألوان لمزيد من الضوء في الصور، إلى جانب شاشة Dewdrop تم تصميمها لتجربة مشاهدة أفضل بحجم 6.1 بوصة.

وتسعى زين إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال إطلاق هذا الجهاز الجديد سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.