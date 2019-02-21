"زين" شريك لتطبيق COFE لطلبات القهوة

وليد الخشتي وعلي الإبراهيم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:17 21/02/2019 حدث بتاريخ: 15:47 21/02/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها لتطبيق COFE الأول من نوعه في الكويت المُتخصص في توصيل طلبات القهوة، وذلك لتقديم عروض وخصومات حصرية لعملائها وموظّفيها من مستخدمي التطبيق.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها لتطبيق COFE - والتي تستمر لمدة عام – ستشهد تقديم عروض وخصومات حصرية لعملاء وموظّفي زين من مستخدمي التطبيق خلال العام الجاري 2019، هذا بالإضافة إلى دعم زين للعديد من الفعاليات والأنشطة المُبتكرة التي سيُنظّمها فريق COFE لعشّاق ومُحبّي القهوة في الكويت، وتنظيم فعالية Wake Up Sundays كُل يوم أحد في مقر زين الرئيسي في الشويخ لتعريف موظّفي الشركة بأحدث منتجات وخدمات القهوة وكل ما يخصها.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: " يُسعدنا اليوم الإعلان عن شراكتنا مع تطبيق COFE، وهي الشراكة التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز شراكاتنا الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة التي نُقدّمها – والتي تشمل التطبيقات الذكية - لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة عملائنا ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي، هذا بالإضافة إلى التزامنا الكامل بدعم التطبيقات التكنولوجية الكويتية الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال المحلّية ".

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق COFE علي الإبراهيم: " دائماً ما كنّا نتطلّع كشركة تكنولوجية كويتية ناشئة أن نتعاون مع زين، فنحن نهدف إلى الوصول إلى بيئة الابتكار والتطوّر التي تتمتع بها زين مُنذ تأسيسها، ونأمل من خلال هذه الشراكة بتقديم قيمة مُضافة لمُستخدمي تطبيقنا، هذا بالإضافة إلى حصولنا على فرصة للتعلّم من الشركة الأفضل في قطاع الاتصالات ".

ويتيح تطبيق COFE للمُستخدمين طلب القهوة والدفع مُباشرةً من خلال التطبيق بكل سهولة من تشكيلة كبيرة من أكبر المقاهي الرائدة في الكويت، هذا بالإضافة إلى الاختيار من مجموعة من خيارات التوصيل ومنها التوصيل السريع إلى المكتب أو المنزل، وخدمة استلام الطلب من المقهى أو السيارة أو بوابات المُغادرة في المطار، كما يُقدّم التطبيق قوائم مُتكاملة لطلب القهوة بناءً على اختيارات عديدة (على سبيل المثال: مستوى السكر، نوع الحليب، الإضافات، وغيرها)، وتم إطلاق التطبيق بنسخته التجريبية في فبراير 2018 في الكويت، وسيتم إطلاقه في دول أخرى قريباً.

وتسعى زين من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال عقد هذه الشراكة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.