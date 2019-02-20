"الـ زين يحلالك حلو" يُحقق مليون مُشاهدة

لقطات من عمل زين الوطني للعام 2019

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:53 20/02/2019 حدث بتاريخ: 18:53 20/02/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أن عملها الوطني للعام 2019 "الـ زين يحلالك حلو" حقق أكثر من مليون مُشاهدة خلال الأيام القليلة الأولى على إطلاقه في قناتها الرسمية على موقع YouTube.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أطلقت عملها الوطني "الـ زين يحلالك حلو" احتفالاً بالأعياد الوطنية، والذي يجسّد أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلمات الشاعر والإعلامي القدير بدر بورسلي، حيث يحكي مراحل ثلاث حقبات مُختلفة من تاريخ وإرث الكويت إلى مُستقبلها المُشرق.

وبينت الشركة أنها تحرص في المناسبات الوطنية على المُشاركة دائما في فرحة وبهجة الأعياد الوطنية في شهر فبراير من كُل عام بشكل مُتميز، مبينة أن العمل الوطني لهذا العام لاقى استحسان كبير، خصوصا وأن كلماته وألحانه لامست الحس الوطني في هذه المناسبة الغالية.

وأوضحت زين أن فكرة عملها الوطني تدور حول أهمية العنصر البشري في رفعة وازدهار الأوطان في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر، وتسليط الضوء على أهمية الطاقات والمواهب الوطنية التي تحتضنها الكويت، فأهمية التركيز على هذا المبدأ وخاصة أنّه من إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها خطة التنمية لدولة الكويت، التي تنبثق عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035 التي ستُسهم في تقدم ورفعة الكويت.

وأضافت الشركة أن رسالتها هذا العام هي رسالة أمل وثقة بإبداع الكويتيين على مر التاريخ ورغم جميع التحديات، فمع تواجد العديد من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها التي أثبتت قدرتها في تحسين مجالات الحياة المختلفة، وقد يرى البعض أنها قد تستبدل العنصر البشري في الكثير من الوظائف، فقد جاءت الفكرة لدى زين أن تُذكّر وتؤكّد للجميع بأنه مهما تطوّرت التكنولوجيا فإن الإنسان هو الذي يُبدع، وأن اللمسة البشرية هي التي تُضيف المعنى للحياة وهنا جاءت كلمات العمل التي أبدعها الشاعر والإعلامي القدير بدر بورسلي.

وقد تفردت زين بإطلاق هذا العمل الوطني كأول أغنية وطنية في الكويت تُصوّر باستخدام تقنية الـ 3D Mapping، والتي أهّلت العمل للظهور بهذه الطلة المُبهرة وفق أعلى الإمكانيات التكنولوجية العالمية، كما قامت الشركة بتوفير العمل كأغنية انتظار لعملائها مجاناً من خلال إرسال الرمز (2020162) للرقم 99000.

وانتهزت زين هذه الفرصة لتُعبّر عن شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني، وعلى رأسهم الشاعر والإعلامي القدير بدر بورسلي الذي أبدع بكتابة كلمات العمل، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل المليء بالمواهب الكويتية الشابّة الذين عملوا بجهد وراء الكواليس، وبالأخص الإخراج للمُخرج خالد الرفاعي، والتلحين والأداء للفنان بشار الشطي، والتوزيع للموزع الموسيقي ربيع الصيداوي، والأداء المتميز لكل من الفنانة حنين حامد والطفلة رنا التنّاك، وشركة Joy للإنتاج الفني ممثلةً بالسيدة مي الصالح وفريق العمل.

ونوهت الشركة أن هذا العمل يرسخ من جهودها الحثيثة في تحقيق المشاركة الفاعلة للمجتمع، حيث تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فهي حريصة على الدعم المتواصل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وذلك لحرصها الشديد على تأسيس كيان ملتزم بمعايير الشراكة الحقيقية، ومع النجاح الذي وجده هذا العمل الوطني، فإن زين تؤكد بأن احتفالاتها الوطنية لطالما ارتكزت على لمس المشاعر والإلهام والحس الوطني في ذات الوقت، وهذا العمل يرسخ من انتهاجها لهذا المسار، لكونه يحمل رسالة الشركة في التزاماتها الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن زين قامت مؤخّراً بتغيير اسم شبكتها إلى "صباح الكويت" تزامنا مع احتفالات الكويت بالذكرى الـ 13 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، وذلك في لفتة منها لمشاركة كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين الأعياد الوطنية لدولة الكويت، ومشاطرتهم لمشاعر الحب والفرحة والولاء بهذه المناسبة العزيزة.

وتحتفل زين من خلال هذه المبادرة بمسيرة حافلة بالعطاء، فدائما ما يدعو سموه حفظه الله إلى العمل من أجل رفعة الكويت وازدهارها، وتبني روح المحبة والتعاون والإخاء، وأن يسود الشعور بالمساواة في كافة الحقوق والواجبات.

يمكن مشاهدة العمل من خلال زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/H70CWw8Jgx4