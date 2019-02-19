بنك برقان يعلن أرباحا قياسية بقيمة 82.6 مليون دينار عن السنة المالية 2018

بنك برقان

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:52 19/02/2019 حدث بتاريخ: 16:54 19/02/2019

أعلنت مجموعة بنك برقان اليوم عن نتائج أعمال السنة المالية 2018 وذلك بنمو قوي بنسبة 10.8٪ في الإيرادات لتصل إلى 265.3 مليون دينار كويتي (878.1 مليون دولار أمريكي). كما شهد صافي الأرباح نمواً قوياً بنسبة 26.6٪ من 65.2 مليون دينار كويتي (214.9 مليون دولار) في السنة المالية 2017 لتصل إلى 82.6 مليون دينار كويتي (273.5 مليون دولار) في السنة المالية 2018.

وتؤكد هذه النتائج القوية تركيز البنك على تحقيق عوائد للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لموارده. وقد ارتفعت ربحية السهم للسنة المالية 2018 بنسبة 28.1٪ لتصل إلى 31.0 فلس مع زيادة العائد على حقوق المساهمين من 8.3٪ (للسنة المالية 2017) إلى 10.7٪ (للسنة المالية 2018).

وقد اقترح مجلس إدارة بنك برقان توزيع 12 فلس للسهم الواحد كأرباح نقدية بالإضافة إلى 5٪ أسهم منحة مجانية، ويخضع هذا لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

لقد انعكس الأداء المالي القوي للبنك في السنة المالية 2018 في التحسن المستمر لمقاييس الأعمال الرئيسية، حيث ارتفع صافي هامش الفوائد من 2.6 ٪ (في السنة المالية 2017) إلى 2.9 ٪ (في السنة المالية 2018) و تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 45.6 ٪ (في السنة المالية 2017) إلى 42.1 ٪ (في السنة المالية 2018).

ولا تزال الإدارة الحكيمة للمخاطر موضع اهتمام رئيسي للبنك، فعلى الرغم من صعوبة بيئات العمل في بعض المناطق الجغرافية ، فإن جودة أصول بنك برقان لا تزال مستقرة مع نسبة القروض المتعثرة 2.7٪ للسنة المالية 2018، بينما قويت نسبة التغطية بشكل أكبر، من 155٪ (في السنة المالية 2017) إلى 168٪ (في السنة المالية 2018).

كانت نسب رأس المال الرقابي للبنك أقوى في السنة المالية 2018 مع ارتفاع نسبة حقوق المساهمين 1 (CET1) من 10.9٪ (في السنة المالية 2017) إلى 11.9٪ (في السنة المالية 2018) وتحسن نسبة كفاية رأس المال (CAR) من 16.2٪ للسنة المالية 2017 إلى 17.4 ٪ للسنة المالية 2018، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب 14٪.



وتعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، السيد ماجد عيسى العجيل " تم تحقيق الأرباح القياسية للبنك في عام 2018 من خلال رفع قدراته التشغيلية ومن خلال الاستفادة المثلى من الموارد. وقد سمح نهج المجموعة الحكيم بتجاوز بيئات التشغيل الصعبة، مع الحفاظ على التقدم في المبادرات الرئيسية لتحسين الرسملة والمخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. و تعكس جميع بنوكنا التابعة في أدائها الخطة الإستراتيجية الموضوعة حيث تساهم العمليات الدولية بنسبة 43.5٪ من الدخل التشغيلي للمجموعة".

وأضاف "خلال عام 2018 حقق البنك إنجازين رئيسيين ، الأول من خلال إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح ، حيث جمع البنك 62.55 مليون دينار كويتي من خلال إصدار 240.58 مليون سهم ،وثانياً ، إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار كويتي في السوق المحلية بما يتماشى مع إستراتيجية البنك المستمرة لتنويع مصادر تمويله والتزام البنك بقيادة التطوير المستمر لسوق رأس المال المحلي. ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه من قبل بنك كويتي في السوق المحلي وقد لاقت عملية الإصدار قبولا واسعا من قبل المستثمرين من الشركات والأفراد على حدٍ سواء ".

واختتم العجيل تصريحه بالقول "نيابة عن مجلس الإدارة، أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملاءنا ومساهمينا على ثقتهم في قدراتنا و كذلك أتوجه بالشكر والامتنان للجهات الرقابية لدعمهم المستمر وبالأخص بنك الكويت المركزي. كما أود أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية على قيادتهم الحكيمة وتفانيهم وتنفيذهم الممتاز للاستراتيجية ، وأخص بالشكر موظفينا لدعمهم المستمر والتزامهم ".

تشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من مصارفها و شركاتها الإقليمية التابعة، وهي بنك برقان - تركيا ، بنك الخليج الجزائر ، بنك بغداد ، بنك تونس العالمي. هذا وتمتلك مجموعة بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية بأكثر من 167 فرعاً في الكويت، تركيا، الجزائر، العراق، تونس، لبنان، ومكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.