"زين" : خمس سيارات Range Rover Evoque 2019 جوائز كبرى لحملة "كُل زين رابح"

شعار حملة زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:33 14/02/2019 حدث بتاريخ: 14:42 14/02/2019

كشفت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تقديم خمس سيارات Range Rover Evoque 2019 كجوائز كبرى ضمن حملتها التسويقية الجديدة "كُل زين رابح"، وهي الحملة التي تُقدّم الشركة من خلالها جوائز فورية لجميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق بمناسبة احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية خلال شهر فبراير الجاري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها كانت قد أعلنت مؤخّراً عن تقديم سيارة Range Rover Evoque 2019 كجائزة كبرى للسحب النهائي ضمن حملة "كُل زين رابح"، وهي اليوم تكشف عن المفاجأة الكبيرة بإعلانها عن أربع سيارات إضافية من الفئة نفسها ليُصبح إجمالي عدد الجوائز الكبرى خمس سيارات بدلاً من سيارة واحدة، وتنتهز زين هذه الفرصة لدعوة عملائها الكرام لحضور الفعالية المصاحبة للحملة اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير في مارينا مول، والتي ستُقدّم الشركة من خلالها العديد من الجوائز القيمة للحضور.

وبينت زين أن الحملة الجديدة التي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير تُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق، والتي تشمل دقائق مجانية، وسعات إنترنت (GBs) مجانية، ورصيد إضافي مجاني، والعديد من الجوائز الفورية القيمة الأخرى، حيث ما على عملاء الدفع المسبق إلا إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 د.ك أو أكثر، وما على عملاء الدفع الآجل إلا دفع الفاتورة بقيمة 5 د.ك أو أكثر من خلال إحدى قنوات الدفع الرقمية (موقع زين الإلكتروني، تطبيق زين للأجهزة الذكية، بوابة Zain Connect)، وذلك للحصول على إحدى الجوائز فوراً بعد الدفع/إعادة التعبئة.

وأضافت الشركة أن جميع عملاء زين من ذوي الدفع الآجل والمسبق لديهم فرصة لربح واحدة من خمس سيارات Range Rover Evoque 2019 وهي الجوائز الكبرى في السحب الأخير الذي سيقام بعد نهاية الحملة، حيث سيحصل كل عميل على نقطة واحدة مقابل كل 1 د.ك ينفقه على دفع الفاتورة أو إعادة تعبئة الرصيد خلال فترة الحملة، ويمكن للعميل التحقق من عدد النقاط/الفرص المجمّعة من خلال الاتصال على الرمز *2526# بحيث كُلّما زادت نقاط العميل، زادت فرصة الربح بإحدى الجوائز الكبرى.

وأكدت زين أنها تحرص على مُشاركة عملائها فرحة وبهجة أعياد الكويت الوطنية في شهر فبراير من كُل عام، وذلك من خلال إطلاق أكبر حملاتها التسويقية التي تتجدد دائماً بأجمل وأكبر العروض، حيث تحرص زين دوماً في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع على تقديم العروض والحملات الأكثر تميّزاً لتواكب فرحة عملائها بالأعياد الوطنية، والذين يمثلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وأوضحت الشركة أنها سعت جدياً إلى إضفاء قيمة مضافة لعملائها لتمكّنهم من الاستمتاع بالاحتفالات الوطنية بشكل مبتكر، ولتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم ولتفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم، مبينة أنها تأمل أن تقدّم تجربة رائعة ومميزة لعملائها على شبكتها الأحدث في الكويت.

وشددت زين على حرصها مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة الحالية، ويعود إطلاقها لهذه الحملة التسويقية المميزة إلى إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية.