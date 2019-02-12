بيتك: ننتظر الموافقات الرقابية لبدء عملية الفحص الفني النافي للجهالة الذي بناء عليه سيتم الاستمرار في إجراءات الاندماج

الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:20 12/02/2019 حدث بتاريخ: 21:24 12/02/2019

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض إن الاندماج المحتمل مع البنك الأهلي المتحد في مرحلة انتظار الموافقات الرقابية لبدء عملية الفحص الفني النافي للجهالة الذي بناء عليه سيتم الاستمرار في إجراءات الاندماج.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مؤتمر المحللين والمستثمرين للسنة المالية 2018 الذي تم نشره على موقع بورصة الكويت اليوم الثلاثاء تطبيقا لأحكام المواد (2-4-8) من قواعد البورصة الخاصة بمجموعة الاسهم في (السوق الأول).

وأضاف الناهض إنه إذا كانت عملية الفحص الفني مجدية سيتم رفعها لمجلس الإدارة للنظر في النتائج وبناء عليه سيقدم طلب إلى السلطات الرقابية للحصول على الموافقات النهائية ومن ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

وأوضح أن (بيتك) شهد تطورا منسجما مع الخطط الموضوعة والأداء العام للمجموعة الذي يؤكد أن البنك يتقدم بثبات على طريق تحقيق الربحية المستدامة عبر التركيز على الأرباح التشغيلية من الأنشطة المصرفية الرئيسية مع الحفاظ على ميزة تنوع المصادر.

وأفاد أن (بيتك) تمكن من تحقيق أرباح صافية قيمتها 227.4 مليون دينار (نحو 750.5 مليون دولار) في 2018 بنمو نسبته 23.5 في المئة في حين بلغ إجمالي إيرادات التمويل 862.1 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) بزيادة 16.4 في المئة عن عام 2017 كما زاد صافي إيرادات التمويل بنسبة 18.5 في المئة.

وحول عزم البنك التخارج من بعض الاستثمارات غير الاستراتيجية البالغة 150 مليون دينار (نحو 495 مليون دولار) قال الناهض إن هذا التخارج سيكون العام الحالي إذ يعتزم (بيتك) بيع الأصول غير الأساسية "وجزء كبير منها هو أراض فضاء".

من جانبه قال رئيس المالية في مجموعة (بيتك) شادي زهران إن إجمالي الإيرادات غير التمويلية انخفض العام الماضي من 268.4 مليون دينار (نحو 885.7 مليون دولار)إلى 218.7 مليون دينار (نحو 721.7 مليون دولار) نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمار.

وأوضح زهران أن إيرادات الاستثمار انخفضت من 106.6 مليون دينار (نحو 351.7 مليون دولار) في 2017 إلى 63.3 مليون دينار (نحو 208 ملايين دولار) عام 2018 لتنخفض على اثرها نسبة مساهمة ايرادات الاستثمار من حجم الايرادات غير التمويلية إلى 28.9 في المئة من 39.7 في المئة.

وأفاد أن القطاع العقاري هو العامل الرئيس في انخفاض دخل الاستثمار إذ قام (بيتك) بالتخلص من بعض الأصول وتحقيق مكاسب من تخارجات عام 2017.

وبالنسبة إلى الخسائر الشاملة التي بلغت 143.3 مليون دينار (نحو 472 مليون دولار) في عام 2018 والخسائر في فرق سعر صرف تداول العملة الاجنبية البالغة 122.6 مليون دينار (نحو 371.5 مليون دولار) في عام 2018 بين أن مبلغ 122.6 مليون دينار ناتج عن تحويل العملات الأجنبية وتراجع الليرة التركية في الربع الثالث.