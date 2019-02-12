شركات تخاطب "البورصة" اعتراضا على آلية زيادة الرسوم والتوقيت

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر الإقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:43 12/02/2019 حدث بتاريخ: 17:43 12/02/2019

كشفت مصادر مقربة أن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية بدأت في توجيه خطابات اعتراضات لإدارة البورصة بسبب الرسوم التى فرضتها وموعد التاريخ النهائي لدفع المبالغ والرسوم التى حددتها إدارة البورصة وتسببت في إثارة غضب أعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة بالسوق والمحدد له الخميس القادم.



وبينت المصادر أن العديد من الشركات سجلت خلال كتابها الموجه لإدارة البورصة اعتراضها على آلية زيادة الرسوم والتوقيت، مشددة على عدم استجابتها لتعليمات القيام بدفع الرسوم المقررة.