الفالح: إنتاج السعودية النفطي ينخفض إلى 9.8 مليون ب/ي في مارس

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:13 12/02/2019 حدث بتاريخ: 16:45 12/02/2019

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لصحيفة فايننشال تايمز إن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس آذار، بما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وأفاد مقال نشرته فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس آذار إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

يعني رقم إنتاج مارس آذار أن السعودية ستخفض الإنتاج طواعية أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول ودخل حيز التنفيذ في بداية العام، يبلغ حجم الإنتاج المستهدف للسعودية 10.311 مليون برميل يوميا.

وعززت الأنباء سعر خام برنت ليصعد أكثر من دولار إلى 62.54 دولار للبرميل.

وسيقل الإنتاج في مارس آذار بواقع 1.2 مليون برميل يوميا عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي المقابلة، تطرق الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض أوبك لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلا إن مشروع القانون قد "يضر" الاقتصاد العالمي، وعبر عن أمله بأن تفعل الولايات المتحدة "الصواب".

وقال الوزير إنه إذا عجزت السعودية عن تحقيق التوازن في السوق من خلال تعديل الإنتاج، فإن العالم سيعاني "بما لا سبيل لعلاجه".

كانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي أقرت الأسبوع الماضي مشروع القانون المعروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.