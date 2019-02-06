"بيتك" يحقق 227.4 مليون دينار أرباحا صافية في عام 2018 بربحية للسهم بلغت 36.36 فلس

رئيس مجلس إدارة "بيتك" عبدالمحسن المرزق

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:25 06/02/2019 حدث بتاريخ: 15:25 06/02/2019

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيق 227.4 مليون دينار كويتي (نحو 748.9 دولار أمريكي) أرباحا صافية في عام 2018 بربحية للسهم بلغت 36.36 فلس مقارنة بأرباح بلغت 184.2 مليون دينار (نحو 606.4 مليون دولار) في 2017 بنسبة نمو بلغت 23.5 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة (بيتك) عبدالمحسن المرزق في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن إجمالي ايرادات التمويل بلغت 862.1 مليون دينار (نحو 28.3 مليار دينار) بزيادة قدرها 16.4 في المئة في حين بلغ صافي ايرادات التشغيل 453.5 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دينار) في 2018.

وأضاف المرزق أن إجمالي المصروفات التشغيلية انخفض بمبلغ 12.6 مليون دينار بنسبة انخفاض 4.1 في المئة مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية بنسبة 20 في المئة وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

وذكر أن إجمالي الموجودات بلغ 17.7 مليار دينار (نحو 58 مليار دولار) بزيادة قدرها 2.4 في المئة في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار) بنسبة زيادة 1.2 في المئة.

وأفاد أن معدل معدل كفاية رأس المال بلغ 17.47 في المئة بعد التوزيعات المقترحة متخطيا الحد الأدنى المطلوب وقيمته 15 في المئة "وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي للبنك".

وأوضح أن (بيتك) سعى خلال 2018 إلى تحسين الكفاءة الداخلية للبنك مع تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة.