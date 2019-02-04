التركيت: "أركان" حققت نتائج مالية لا تخالف الواقع ولدينا محفظة عقارية تتجاوز قيمتها الـ 50 مليون دينار

الرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:20 04/02/2019 حدث بتاريخ: 12:20 04/02/2019

أكد الرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت أن الشركة، تعتبر من أفضل الشركات العقارية المستقرة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفاً أنها استطاعات أن تحافظ على مكانتها في ظل الأوضاع الحالية، وتحقق نتائج مالية جيدة.

وأوضح التركيت في تصريحاته للصحفيين عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس بأن الشركة ماضية في إقتناص أي فرصة حق انتفاع مع الدولة، أو مناقصات مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص " B.O.T " ، إضافة إلى أنها تقوم بإدارة أملاك الغير، ولديها قسم تقييم عقارات معتمد لدى الدولة، والبنوك المحلية، لافتاً إلى أن " أركان " مستمرة في مواصلة تحقيق استراتيجيتها، التي تهدف إلى تعزيز ملكية حقوق المساهمين، فضلا عن مواصلتها توزيع الأرباح على المساهمين عاما بعد عام، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، الأمر الذي يؤكد جدارة الشركة، ووقوفها على أرض صلبة.

وأشار التركيت إلى أن الشركة تتواجد في السوق المحلي، والأسواق الخليجية، وبريطانيا، عبر محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار في الكويت، موضحاً أن الشركة تعتبر الاستثمار العقاري هو قلب الشركة النابض، حيث تقوم بالبحث واستكشاف الفرص العقارية المجزية، والمدرة في مواقع استراتيجية مهمة محلياً ودولياً، في شتى المجالات " الطبي، والسياحي، والسكني والتجاري والحرفي والصناعي" ، لافتاً إلى أن أبرز مشاريع الشركة الحالية مركز عيادات طبية في منطقة طبية حيوية وموقع مميز وهو مشروع أركان كلينك والذي يعتبر توجه جديد في الشركة للقطاع الطبي والصحي إضافة إلى تطوير أرض في منطقة السالمية وبناء عقارات استثمارية في منطقة حيوية.

وأشاد التركيت بإدارة الاستثمار العقاري في الشركة التي نجحت في المحافظة على نسبة إشغال تتجاوز 90%، وتوزيع العقارات المحلية في مختلف محافظات الكويت، وتوزيع القطاعات بما يعظم الأرباح، ويقلل المخاطر من خلال زيادة الأصول، والإيرادات التشغيلية، وتحرص الإدارة على اختيار مواقع مميزة لأصولها العقارية، وهو ما أدى إلى محافظة أصول الشركة على قيمها، وأسعارها رغم تقلبات السوق.

واستعرض التركيت أداء الشركة خلال العام 2018 قائلاً :" إن نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018، لا تخالف الواقع، ولا تخيب التوقعات، التي بنيت وفقاً لتوجهات مجلس الإدارة، والادارة التنفيذية للشركة، وكافة العاملين لدى شركة أركان الكويت العقارية، من المجددين، والمطورين، في مجال الاستثمار العقاري، ليرتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 35 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 3.4% إضافة إلى قدرة الشركة الفريدة على تحقيق ربحية للسهم تقدر بنحو 11.57 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018 .

واستطرد حديثه قائلاً :" لا ندخر جهداً، ونسعى دائماً لأجل بلوغ الغاية النهائية من طموحاتنا كشركة رائدة في السوق، من خلال توسيع قاعدة العقارات وتنويع محافظنا العقارية، لتشمل جميع أنواع العقارات بما في ذلك " التجارية ، الاستثمارية ، الصناعية ، السكنية ، الخدمات الفندقية ، الرعاية الصحية " مع الاهتمام الدائم بالأصول، والصفقات، وتنويعها وصيانتها، وتعظيمها لصالح المساهمين، وحرصا على تحقيق أفضل العوائد.

من جهة أخرى قال رئيس مجلس الإدارة فهد عبدالرحمن المخيزيم بأن منظومة الابتكار لدى " أركان " ومبدأ تطوير الذات والسعي المستمر نحو الأفضل هو ما يعد منهجاً لدى الشركة، وسياسة متبعة فيها لمواجهة كافة التحديات على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح المخيزيم أن نتائج أعمال الشركة عن العام 2018 توضح أن إجمالي الإيرادات تجاوز الـ 5 ملايين دينار، فيما بلغ صافي الأرباح 2.9 مليون دينار، ووفقا لما حققته الشركة من نتائج مالية اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

هذا ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع أرباح نقدية بواقع 8% للسهم الواحد أي بواقع 8 فلس لكل سهم على جميع المساهمين المقيدين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ يوم الاستحقاق، وعلى أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ يوم الاستحقاق . كما وافقت الجمعية العمومية على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة.