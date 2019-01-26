"زين" الراعي البلاتيني لمعرض " مرزام " للتصميم الداخلي

الخرافي يتوسط الحميضي وفريق زين في جناح الشركة بالمعرض

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:40 26/01/2019 حدث بتاريخ: 14:40 26/01/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض "مرزام" للتصميم الداخلي، والذي انطلق للمرة الأولى في الكويت بالفترة من 24 – 26 يناير الجاري في أرض المعارض الدولية بمشرف، ويُعتبر الأكبر والأهم من نوعه في مجال التصميم الداخلي والديكور واحتياجات المنازل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل افتتاح المعرض قد شهد حضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي ومهندسة الديكور الداخلي ومُنظّمة المعرض فرح الحميضي، بالإضافة إلى فريق زين واللجنة المنظمة للمعرض.

وأوضحت زين أن رعايتها البلاتينية للمعرض أتت في إطار التزامها بدعم وتشجيع جميع المبادرات والفعاليات التي تُسهم في تنمية مجالات الابتكار والإبداع في شتى المجالات ومنها مجالات التصميم الداخلي والديكور، بالإضافة إلى حرصها على استعراض آخر ما توصل إليه قطاع المنازل الذكية، والذي يشهد تطوراً تكنولوجياً كبيراً بالفترة الحالية، وذلك بما يعكس ريادتها كأحد أكبر مزوّدي الخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة.

وبينت الشركة أنها قامت بالمشاركة في معرض "مرزام" من خلال جناحها الخاص تحت اسم "منزل زين الذكي"، والذي صممته على شكل منزل مُصغّر استعرضت فيه أحدث الحلول المُبتكرة التي تُقدّمها ضمن محفظة Zain LIFE للمنزل الذكي، والتي تضم مجموعة من أحدث الأجهزة الذكية المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي وأمن المنازل، ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار التي تقوم بإبلاغ المُستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة أخرى لكشف الدخان وقياس الحرارة والتحكم بالأجهزة الكهربائية والأضواء وغيرها.

ويُعتبر "مرزام" المعرض الأكبر والأهم من نوعه في الكويت الذي يتخصص في مجال التصميم الداخلي والديكور واحتياجات المنازل، حيث يجمع خبراء الديكور والمصممين والمورّدين والمقاولين المحترفين وغيرهم من المتخصصين وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير كافة الاحتياجات والخدمات المتعلقة بتصميم وتجهيز المنازل والمكاتب والمشاريع التجارية وغيرها، بالإضافة إلى كشف أسرار فن التصميم الداخلي وآخر صيحات الديكور من خلال العديد من الندوات النقاشية والمحاضرات وغيرها من الأنشطة المتميزة.

وأوضحت زين أن استعراضها لحلول وخدمات محفظة Zain LIFE في معرض "مرزام" أتت في إطار خططها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى استكمال رحلتها نحو التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

ويعد قطاع المنازل الذكية واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي التي تمر بها شركات الاتصالات حول العالم، وخاصةً في ما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف زين حالياً على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية لتضمها إلى محفظة Zain LIFE، والتي ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول في المستقبل القريب إضافةً إلى حزمة الخدمات والمنتجات التي تُقدّمها حالياً.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال استعراضها لهذه الحلول الذكية سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.