"زين" تُشارك في افتتاح معرض Auto Works Show

الجري يتوسط الخشتي وفريق زين في جناح الشركة بالمعرض

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:00 24/01/2019 حدث بتاريخ: 13:10 24/01/2019

شاركت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت في حفل افتتاح المعرض الدولي السنوي لخدمات وقطع غيار السيارات Auto Works Show 2019 ضمن رعايتها البلاتينية للمعرض، والذي انطلق في الفترة من 17 – 19 يناير الجاري في أرض المعارض الدولية بمشرف تحت رعاية رئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق وحضور الوكيل المساعد في الديوان الأميري عبدالله الجري.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها للمعرض أتت في إطار حرصها على تكريس المزيد من الجهود لدعم وتمكين روّاد الأعمال من الشباب الكويتي، بالإضافة إلى المُشاركة في المبادرات التي تُسهم في تنمية مجالات الإبداع في قطاع ريادة الأعمال عن طريق تعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتطويره، وخاصةً فيما يتعلق بقطاع المحركات الذي يشهد شعبية كبيرة في الكويت.

وبينت زين أن معرض Auto Works Show يُعتبر من أول المعارض المتخصصة في مجال سوق المحركات (المركبات والدراجات النارية) التي تقام في الكويت، حيث هدف إلى تلبية احتياجات المستهلك الكويتي من خلال جمع أصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المتخصصة ببيع وتقديم منتجات وخدمات وقطع غيار المحركات بأنواعها من مركبات وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى الاكسسوارات ومنتجات وخدمات العناية بالسيارات، والشركات التي تُقدّم أعمال تعديل المركبات والشركات المتخصصة بالسيارات الرياضية وغيرها، هذا بالإضافة إلى قسم خاص اختص بالجهات الحكومية المختصة بتسهيل عمليات التعاقد مع الشركات الخارجية.

وأكدت الشركة أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق الكويتي، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مُشاركة زين لتؤكّد على اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

وأشارت زين إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية التي تهدف إلى دعم وتبنّي روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في الكويت بما يُسهم في دفع عجلة وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلّي، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.