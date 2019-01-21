"زين" تحصد جائزة "أفضل شركة اتصالات" في الكويت للعام 2018

وليد الخشتي يتسلّم الجائزة خلال الحفل في دبي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:08 21/01/2019 حدث بتاريخ: 13:17 21/01/2019

للسنة الثانية على التوالي، منحت مجلّة "انترناشونال فاينانس" International Finance- المؤسسة المُتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال - شركة زين الكويت جائزة "أفضل شركة اتصالات للعام 2018 " في الكويت، وذلك خلال حفلها السنوي السادس لتوزيع جوائز التميّز والإنجاز الذي استضافته مدينة دبي في فندق جميرا الإمارات.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مجلّة "انترناشونال فاينانس" منحتها الجائزة مُمثّلةً بالرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، وذلك تقديراً لمبادراتها في تحسين بيئة الأعمال، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المُبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت، والتي أحرزت فيها تقدّماً كبيراً على مستوى التحول الرقمي.

وأوضحت زين أن هذا التتويج المتميّز من مؤسسة عريقة بمكانة "انترناشونال فاينانس" وللسنة الثانية على التوالي يُبرز ريادتها في جميع أوجه عملياتها التشغيلية والتجارية، سواءً من ناحية الإبداع في تقديم حلول الاتصالات المُتنقلة، أو من ناحية قاعدة العُملاء والإيرادات والحصّة السوقية، حيث تقوم جوائز "انترناشونال فاينانس" للتميّز والإنجاز خلال هذا الحدث السنوي بتكريم إنجازات المؤسسات البارزة في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال، فضلاً عن الشركات التي قدّمت إسهامات فائقة الأهمية في سبيل دعم بيئة الأعمال على مستوى أسواق المنطقة.

وثمّنت زين اهتمام مجلّة "انترناشونال فاينانس" بالدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقديرها للإنجازات التي تُحرزها المؤسسات الكويتية على وجه الخصوص، مبينةً أنها تعتبر هذا التكريم بمثابة اعتراف من مؤسسة مُتخصصة في قطاع الإعلام والاقتصاد والأعمال بتفوّق وتميّز عملياتها على المستوى التشغيلي والتجاري.

وتفخر الشركة بالرصيد الزاخر من الجوائز التقديرية التي حصلت عليها باعتبارها واحدة من العلامات التجارية الأكثر انتشارا في المنطقة، حيث حصدت زين جائزة "أفضل علامة تجارية" في قطاع الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط خلال مراسم حفل توزيع جوائز تليكوم وورلد للعام 2018 الذي استضافته دبي مؤخّراً، وهو التتويج الخامس على التوالي لعلامتها التجارية في هذا الحدث الإقليمي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في مؤشّر مؤسسة " سيرفس هيرو " على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة للمرة السادسة، وذلك عن فئتيّ "أفضل مشغّل اتصالات" و"أفضل مزوّد خدمات إنترنت" في الكويت.

وحصدت زين أيضاً مؤخراً أربع جوائز ضمن جائزة الإبداع الإعلاني للعام 2018 – السنة السادسة، وذلك عن كل من الفئة الخاصة وفئة الحملات الوطنية وجائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية وجائزة فئة الإبداع في العلاقات العامة.

وأشارت الشركة إلى أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع.

وأكدت الشركة أن حصولها على هذه الجائزة المرموقة من مجلّة " انترناشونال فاينانس " يعكس مدى حرصها على تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء بالشكل الذي يعزز من ريادتها في السوق الكويتي، وخاصةً أنه قد تم اختيارها على أساس ما تُقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناءً على ثقة عملائها بجودة خدماتها.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.