بنك بوبيان يحقق 56.1 مليون دينار كويتي أرباحا صافية في عام 2018 بزيادة 18%

رئيس مجلس الإدارة محمود الفليج ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:19 17/01/2019 حدث بتاريخ: 14:21 17/01/2019

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية بنهاية عام 2018 بلغت 56.1مليون دينار كويتي بنسبة نمو%18 عن العام الماضي وبربحية سهم21.37 فلس مقارنة مع17.81 فلس لتستمر بذلك وتيرة نمو الربحية ومختلف مؤشرات البنك المالية منذ عام 2010 مع التوصية للجمعية العمومية بتوزيع 8% توزيعات نقدية (8 فلس للسهم) وأسهم منحة 5%.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة محمود الفليج جميع مساهمي وعملاء وموظفي البنك بهذه النتائج المميزة لعام آخر من الإنجازات يضاف الى سلسلة الاعوام الاخيرة المميزة في مسيرة البنك الشاب الذي تمكن خلال وقت قياسي من الاستحواذ على حصص سوقية في مختلف القطاعات.

واوضح الفليج " كان العام 2018 مميزا بكل المقاييس لبنك بوبيان سواء على مستوى الربحية او نمو مؤشراتنا المالية بوتيرة جيدة تدل على نجاح الاستراتيجية التى نتبعها وما يرافقها من خطط وسياسات لتأكيد تواجدنا في السوق الكويتي .

وقال الفليج " نأمل ونحن مع بداية عام جديد ان نستمر بنفس وتيرة النمو التى تحققت في السنوات الاخيرة وان نحقق طموحات عملائنا ومساهمينا " مشيرا في الوقت نفسه الى ان توزيع العام 2018 للارباح للمساهمين يعتبر الاعلى منذ تأسيس البنك في عام 2004 وهو ما يؤكد النجاحات التى حققها البنك.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد انه على الرغم من التحديات التى تتعلق بالمنافسة فإننا نجحنا بفضل من الله ثم بفضل مواردنا البشرية من تحقيق اهدافنا في الاستحواذ على حصص سوقية في مختلف القطاعات سواء في خدمات الافراد او الشركات.

واكد ان ذلك يدل على مدى الثقة التى بات البنك يتمتع بها في مختلف الاوساط سواء على مستوى المساهمين او العملاء وهو ما انعكس ايجابيا على ارتفاع جميع مؤشرات البنك المالية .

نمو ايجابي في ابرز المؤشرات

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في عام 2018 حيث ارتفع إجمالي الأصول الى 4.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 9% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 140 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 11% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.7 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 9%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع حتى نهاية 2018 ليصل إلى 408 مليون دينار كويتي مقارنة مع 375 مليون دينار كويتي في عام 2017 إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 13% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 8.6% حالياً بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى ما يقارب 12% الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 14% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

السوق المحلي وزيادة راس المال

واكد الماجد ان البنك سيستمر في التركيز على السوق المحلي حيث لا تزال هناك العديد من الفرص للنمو منوها الى حصول البنك في ديسمبر الماضي على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس ماله بنسبة 15.75 % وذلك بإصدار أسهم جديدة يتم طرحها للاكتتاب العام ، علما أن علاوة الإصدار سوف تكون قيمتها 250 فلس كويتي لكل سهم تضاف إلى القيمة الاسمية للسهم و البالغة 100 فلس كويتي .

التنمية والمشروعات الكبرى

وخلال العام الماضي ساهم بنك بوبيان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية في الكويت بلغت قيمتها اكثر من 250 مليون دينار كويتي وتوزعت على قطاعات التربية، الصحة، الطرق و الجسور بالإضافة الى قطاع الانشاءات الى جانب تمويل مشاريع عدد كبير من شركات المقاولات المصنفة لدى لجنة المناقصات .

ويأتي هذا من ضمن سياسة البنك التمويلية التى تقوم على اساس اختيار المشروعات الحيوية والمؤثرة والتى تحقق عوائد مميزة سواء من الناحية المالية او الناحية التنموية وتساهم في تحريك عجلة التنمية بصورة حقيقية.

كما نجح بنك بوبيان في العام الماضي بالدخول في صفقات تمويل عديدة على المستوى المحلى والاقليمي بلغت قيمتها أكثر من 700 مليون دولار أمريكي وذلك من خلال تمويل بعض المؤسسات المالية المرموقة بالاضافة الى الدخول في صفقات تمويل مشاريع استراتيجية ضخمة.

ومن أهم تلك المشاريع التي لعب البنك فيها دورا أساسيا في ترتيبها في العام الماضي والتي تضمنت مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان والذي بلغت قيمته أكثر من 4.6 مليار دولار أمريكي ساهم البنك بجزء منها ضمن جزء التمويل الاسلامي، بالاضافة الى المشاركة في التمويل الممنوح للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الذي بلغت قيمته أكثر من 300 مليون دولار أمريكي بغرض تمويل أعمال تشييد مرافق الشركة الجديده لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

التفوق التكنولوجي

من ناحية أخرى قال الماجد أن البنك وبعد وصوله الى الفرع 42 سوف يستمر في افتتاح المزيد من الفروع مؤكدا أنه " في موازاة توسعنا الجغرافي محليا لنكون الأقرب إلى عملائنا فإننا مستمرون في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية الالكترونية التى وضعتنا في مقدمة البنوك المحلية لنلبى مختلف متطلبات عملائنا".

وكان بوبيان قد أكد مرة أخرى تفوقه ومركزه المتقدم في مجال التكنولوجيا المصرفية في الكويت والشرق الاوسط بحصوله على 4 جوائز من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية مؤخرا وهي جائزة افضل بنك اسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية ( الرقمية ) DIGITAK BANK وجائزة الافضل على مستوى الشرق الاوسط وجائزة الافضل على مستوى الكويت في نفس المجال الى جانب جائزة اخرى كأفضل بنك ابداعي في هذا المجال .

كما فاز البنك بجائزة افضل بنك اسلامي في الكويت من مؤسسة بانكر العالمية الى جانب العديد من الجوائز الاخرى ومنها جائزة الافضل في الكويت في خدمة العملاء من مؤسسة سيرفس هيرو .

سبق الابداع والابتكار

ونوه الماجد الى ان العام الحالي شهد طرح العديد من الخدمات والمنتجات التى كان لبنك بوبيان السبق في طرحها وهو استمراراً لتربعه على عرش الاول في الكويت سعيا منه لتميز عملاءه ومنحهم تجارب مصرفية فريدة .

ومن ابرز هذه الخدمات كمثال "خدمة مساعد" التى تمكن العملاء من التعامل بصورة دائمة مع حساباتهم من خلال خدمة مميزة الى جانب "خدمة المرابحة الرقمية" التى تنهى إجراءات الحصول على تمويل من خلال الهواتف الذكية او الموقع الالكتروني .

كما اصبح بإمكان عملاء بوبيان لأول مرة في الكويت تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في أي وقت من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وذلك باستخدام التوقيع الالكتروني المصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية PACI.

وتطرق الماجد الى التعاون مع القطاع الحكومي حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الائتمان الكويتي بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي.

واضاف " قمنا في العام الماضي بإطلاق إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمنح اصحاب هذه المشاريع العديد من الخدمات والمنتجات المصممة للمساعدة في تطوير ونمو مشاريعهم " .

المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية

وقال الماجد ان بوبيان انهى العام الماضي بسجل حافل بالانشطة والمبادرات والفعاليات الاجتماعية المميزة مؤكدا ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت سواء من حيث الكم او النوعية في اختيار اهدافه التى يهدف من خلالها الى تأكيد مدى اهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي .

واضاف " نسعى الى خلق نموذج ايجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية خارج الاطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التى نقوم بها او الشرائح التى نستهدفها سواء داخل الكويت او خارجها " .

واوضح الماجد " لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ برامجها على ادارة واحدة بل نعتبر كل ادارات وفروع البنك مسؤولون اجتماعيا ومشاركون رئيسيون في بناء المجتمع لذا فان موظفينا شريك رئيسي في خدمة المجتمع ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية " .

وقام البنك خلال العام الماضي برعاية والمشاركة في تنظيم اكثر من 150 حدث على مستوى الكويت استهدفت مختلف الشرائح والقطاعات في المجتمع الكويتي .

وقال الماجد أن بوبيان يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والتى يشكل الشباب غالبيتها مشيراً إلى تميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً مما ساهم في حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت» والتي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلس وزراء العمل.