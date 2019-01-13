"زين": تعزيز الابتكار الرقمي ونشر ثقافة الإبداع في ريادة الأعمال.. عنوان استراتيجية الاستدامة في 2018

بدر الخرافي يتوسط مسؤولي الشركة خلال افتتاح مركز زين للإبداع ZINC

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:36 13/01/2019 حدث بتاريخ: 12:37 13/01/2019

في مطلع العام الماضي 2018، تبنّت شركة زين الكويت رسالة تعزيز الابتكار الرقمي ونشر ثقافة الإبداع كعنوان رئيسي لاستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة على مدار العام، وهي الاستراتيجية التي اندرجت تحتها مجموعة كبيرة من المُبادرات والمشاريع المُبتكرة بالتعاون مع مُختلف الجهات والمؤسسات المحلّية والإقليمية والعالمية، والتي ساهمت في إبراز الشركة كلاعب رئيسي في دفع عجلة الاستثمارات الرقمية بالسوق الكويتي.

وفي التقرير التالي، تستعرض زين أهم المحطّات والمُبادرات والمشاريع التي تبنّتها وأطلقتها طوال العام الماضي 2018 لتحقيق استراتيجيتها للاستدامة، والتي كان هدفها الرئيسي توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة والشباب وروّاد الأعمال داخل الكويت في جو مهني واحترافي لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتحفيز الإبداع التكنولوجي لديهم بما يُسهم في تعزيز ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

مركز زين للإبداع ZINC

في مطلع العام 2018، تم افتتاح مركز زين للإبداع(ZINC) في مقر زين الرئيسي بالشويخ، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة بدر ناصر الخرافي وعدد من الشخصيات القيادية التي كانت لها نجاحات مميزة في ريادة الأعمال ومجالات قطاع الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق المركز ليكون واحداً من الحاضنات الرائدة لمبادرات رواد الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي، والذي هدفت منه زين إلى دعم وتمكين قدرات الطلبة والشباب وروّاد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة، حيث يعمل المركز على دفع وتشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية تتسم بالابتكار والحداثة من خلال تهيئة مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار، ومن ثم تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق.

ويوفّر مركز ZINC لكل من الطلبة والشباب وروّاد الأعمال قنوات الاتصال التفاعلية مع العديد من القادة والخبراء الإقليميين والعالميين في مختلف القطاعات والمجالات للاستفادة من التوجيهات والإرشادات اللازمة لبناء وتصميم الأفكار، وهو ما يقدم دعم مباشر لتنمية قدرات وإمكانات المبادرين، فالهدف الرئيسي من إطلاق مركز زين للإبداع (ZINC) هو مساعدة المبدعين الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة يتم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث تكون زين حريصة على ربط هذه المشاريع بالمجتمعات الاستثمارية، وشركات التكنولوجيا الكبرى، فهدفها الأكبر هو تعزيز مكانة الكويت كميدان خصب لرواد الأعمال، ومركز رئيسي لحاضنات الشركات الناشئة في سوق الكويت وأسواق المنطقة.

وصاحب إطلاق مركز زين للإبداع ZINC أيضاً إطلاق تطبيق ZINC Kuwait الجديد كلّياً، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل الاتصال ما بين المركز وجمهوره من الشباب والمبادرين والطلبة وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى المهتمين بالاستفادة من الخدمات التي يُقدمها المركز، حيث تم تطويره كقناة اتصال مُباشرة تساعد أصحاب الأفكار في إجراء حجوزاتهم بمركز الابتكار في مقر الشركة والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها.

مخيم "كودِد" الصيفي للأطفال

خلال العام 2018، قدّمت زين شراكتها الاستراتيجية لمخيم "كودِد" الصيفي للأطفالCoded Juniors ، والذي هدف إلى تعليم الأطفال أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، حيث أتت شراكتها الاستراتيجية ضمن استراتيجيتها للاستدامة اتجاه قطاع التعليم، والتي تحرص من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير الإبداع التكنولوجي لدى الفئات العمرية المختلفة ومنها فئة أطفال المدارس، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم التكنولوجية والبرمجية التي تُمثّل أساس العصر الرقمي الحديث.

وهدف مخيم "كودِد" الصيفي للأطفال بشكل رئيسي إلى تعليم أطفال المدارس من أعمار 7 – 12 سنة أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية كالروبوت وألعاب التركيب الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، بالإضافة إلى الوسائل التقليدية كالفن والرسم والموسيقى، وذلك في أجواء تعليمية فريدة من نوعها استمرت لمدة 4 أسابيع في متحف الفضاء بمركز عبدالله السالم الثقافي.

برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية

نظّمت زين خلال العام 2018 ورشة عمل لمُنتسبي برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، وهو البرنامج الذي أتى بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن، وذلك ضمن شراكة زين الاستراتيجية لمؤسسة "لوياك" غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب، وهي الشراكة التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مجالات ريادة الأعمال لدى الفئات العمرية الشابة.

واستضافت زين الطلبة والطالبات من مُنتسبي برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي، حيث حاضر في الورشة المُبادر خالد العميري صاحب مشروع Li3ib، وهو أحد المشاركين السابقين في النسخة الرابعة من برنامج زين المبتكر Zain Great Idea لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، حيث شارك الطلبة خبرته في إطلاق مشروعه التكنولوجي بالتعاون مع زين، بالإضافة إلى التحديات التي واجهته وكيف تغلّب عليها، وأساسيات ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة، وغيرها من الخبرات التي ألهمت الطلبة والطالبات في رحلتهم نحو الإبداع في ريادة الأعمال، وفي ختام البرنامج، قامت زين بالمشاركة في تكريم الطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن أفضل فكرة مشروع ضمن برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية.

وكان برنامج "كُن" أحد أبرز برامج مؤسسة "لوياك" التي دعمتها زين خلال العام 2018، وقد هدف إلى تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب من أعمار 12-16 عاماً على مدى 6 أسابيع في الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث أتى البرنامج بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

برنامج التدريب الميداني في IFAD

خلال العام 2018، قدّمت زين شراكتها الحصرية لبرنامج التدريب الميداني في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) التابع لمُنظّمة الأمم المتحدة، وذلك للسنة الثانية على التوالي ضمن شراكتها الاستراتيجية لمؤسسة "لوياك" غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب، حيث أتى دعمها الحصري لهذا البرنامج ضمن شراكتها الاستراتيجية لمؤسسة "لوياك".

وشهد دعم زين الحصري لبرنامج التدريب الميداني في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) مُشاركة الطالبة وضحة المسلم في عام 2017 والطالبة ثريا الهولي في عام 2018، واللتان شاركتا في البرنامج بمدينة روما الإيطالية، حيث تم اختيارهن من قبل مؤسسة "لوياك" من ضمن مجموعة كبيرة من الطلبة المتميزين في الكويت من تخصصات المُحاسبة والتمويل والاقتصاد ليُشاركن في هذا البرنامج الميداني الذي امتد لـ 6 أشهر، والذي هدف إلى تدريب الطلبة على أساسيات عملية إنتاج وتوزيع الأغذية في المناطق النائية من البلدان النامية.

برنامج لوياك للعمل بدوام جزئي

خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر من العام 2018، استضافت زين 32 طالباً وطالبة من منتسبي برنامج "لوياك" للعمل بدوام جزئي، والذين عملوا في قطاعات وإدارات الشركة المختلفة، مما منحهم فرصة اكتساب خبرات العمل في القطاع الخاص، حيث أتى البرنامج ضمن شراكة زين الاستراتيجية لمؤسسة "لوياك".

وقد عمل الطلبة والطالبات من منتسبي برنامج "لوياك" للعمل بدوام جزئي وعددهم 32 في مختلف قطاعات وإدارات الشركة خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2018، حيث تدرّبوا على أجواء العمل في القطاع الخاص بالشكل الذي أضاف العديد من المهارات الإدارية إلى سيرتهم المهنية، هذا بالإضافة إلى تقديم المكافآت المالية الشهرية لهم من قبل زين تقديراً لمجهودهم وتشجيعاً لإبداعاتهم، حيث تفخر زين بكونها أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة "لوياك" منذ تأسيسها، وخاصة أنها تُعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية وتوّفر لهم البيئة الصحية التي من شأنها أن تطوّر من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن إطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.

مسابقة إنجاز العرب السنوية الـ 12 للشباب رائدي الأعمال

خلال العام 2018، رعت زين مسابقة إنجاز العرب السنوية الثانية عشرة للشباب رائدي الأعمال تحت شعار "إلى الأمام.. بخطىً ثابتة"، وهي المسابقة الإقليمية التي نظّمتها مؤسسة إنجاز العرب وجمعية إنجاز الكويت واستضافتها دولة الكويت تحت رعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث أتت رعاية زين لهذه المسابقة الإقليمية في إطار شراكتها الاستراتيجية مع "إنجاز"، وهي الشراكة التي امتدت على مدى السنوات الماضية ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاعي الشباب والتعليم، وشهدت المسابقة تنافس 80 طالباً وطالبة من 11 دولة مُختلفة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتكونت مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال من منهج متكامل استمر لمدة ستة أشهر من التعليم التطبيقي والتجريبي، وهو المنهج المبني على "برنامج الشركة" العالمي الذي تطلقه مؤسسة إنجاز العرب، والذي شهد تواجد عدد من الموجهين المختارين من مجموعة من الشركات الرائدة الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الطلبة المشاركين حول مجالات ريادة وتسويق الأعمال وغيرها، وُتعتبر المسابقة احتفالاً سنوياً بإنجازات الطلبة الفائزين في مُسابقة "برنامج الشركة" من كل بلد مُشارك ممن يمتلكون مهارات في التخطيط لريادة الأعمال والبحوث التسويقية والتسويق والمبيعات و دراسات الجدوى وغيرها.

برنامج أولوية الجيل الجديد "صُنّاع الابتكار"

في 2018، قدّمت زين شراكتها الاستراتيجية لبرنامج أولوية الجيل الجديد "صُنّاع الابتكار" الذي نظّمته أكاديمية الصنّاع Makers Academy بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في مركز زين للإبداع ZINC، حيث أتى دعمها للبرنامج ضمن استراتيجيتها لتشجيع الابتكار الرقمي، والتي تحرص من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير الإبداع التكنولوجي لدى الفئات العمرية المختلفة ومنها فئة أطفال المدارس، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم التكنولوجية والبرمجية التي تُمثّل أساس العصر الرقمي الحديث.

واستضاف مركز زين للإبداع ZINC الكائن بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ برنامج أولوية الجيل الجديد "صُنّاع الابتكار" على مدى أسبوعين، حيث شارك فيه 50 طالباً وطالبة من أطفال المدارس الحكومية والخاصة من أعمار تتراوح ما بين 11 – 15 سنة، وهدف إلى تدريب الطلبة والطالبات على برامج التصنيع الرقمي في مجالات تصنيع المنتجات والاختراعات، بالإضافة إلى ابتكار المشاريع، والتدريب على البرامج ثلاثية الأبعاد وبرامج الروبوتات والإلكترونيات وغيرها.

ورشة عمل أساسيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية

خلال العام 2018، نظّمت زين مجموعة من ورش العمل التخصصية حول أساسيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية بالتعاون مع H&S Store، وذلك في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ ومن تقديم المصوّرين المحترفين عبدالعزيز السريع ومساعد العبيد وزينب عبدال، حيث أتى تنظيم زين لهذه الورش من منطلق حرصها المستمر على توفير البرامج التخصصية ذات المستوى العالمي للمهتمين بشتى المجالات الإبداعية، وخاصةً تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فالشركة تؤمن بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

برنامج كلمتين 2.0 – سلسلة الابتكار

في العام 2018، قدّمت زين دعمها لبرنامج كلمتين 2.0 – سلسلة الابتكار الذي تُنظّمه مجلّة "خليجسك"، والذي استضافه مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، حيث يُقدّم البرنامج مجموعة من المُناقشات الحوارية المتميزة بشكل شهري، والتي ترتكز محاورها حول الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الحياة، بحيث يتم استضافة أبرز المبدعين والمُبتكرين من الكويت لمُشاركة الحضور تجاربهم وخبراتهم وقصص نجاحهم.

برنامج ING Creatives

خلال العام 2018، رعت زين النسخة الجديدة من برنامج ING Creatives الذي أقيم في الكويت للمرة الأولى، والذي قدّم مجموعة من ورش العمل في مجالات التصميم الإبداعي من خلال استضافة أشهر المصممين العالميين في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لمشاركة تجاربهم وخبراتهم مع الحضور، ومنهم مُصممين من وكالة الفضاء الأمريكية NASA، وأحد المصممين البارزين في مجال التصميم التأملي من مدينة بوسطن الأمريكية، ومُصمم مُتخصص في مجال التصميم المستدام من كندا، وغيرهم.