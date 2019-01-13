الفالح: سندات أرامكو ستكون دون نطاق 10 مليارات دولار

أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:23 13/01/2019 حدث بتاريخ: 10:40 13/01/2019

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الأحد إن أرامكو السعودية ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار.

ولم يذكر الوزير خالد الفالح، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في أبوظبي، عملة إصدار الدين المزمع لكنه قال الأسبوع الماضي خلال مناسبة في الرياض إن السندات - التي ستكون الأولى لأرامكو في أسواق الدين العالمية - من المرجح أن تكون بالدولار الأمريكي.

كان الوزير قال الأسبوع الماضي إن شركة النفط السعودية العملاقة ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الجاري.