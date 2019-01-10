"زين" ترعى رحلة العمرة السنوية لاتحاد طلبة الكويت

فريق زين مع مُمثّلي الاتحاد في مطار الكويت الدولي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:51 10/01/2019 حدث بتاريخ: 12:51 10/01/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الذهبية لرحلة العمرة السنوية الذي يُنظّمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة إلى الأراضي المُقدّسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 9 – 12 يناير الجاري بمشاركة نحو 150 طالباً وطالبة وعائلاتهم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لرحلة العمرة السنوية أتت من منطلق التزامها بدعم وتشجيع مختلف الأنشطة والجهود الطلابية في الكويت وخارجها، وذلك تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاع التعليم، حيث تضع زين دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمبادرات التعليمية ومنها المنظمات الطلابية المختلفة للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.

وأضحت زين أن رحلة العمرة الذي يُنظّمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة بشكل سنوي شهدت هذا العام مُشاركة نحو 150 مُعتمراً ومُعتمرة من الطلبة والطالبات وعائلاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الدينية التي أسهمت في إثراء محتوى الرحلة، حيث تُعتبر رحلة العمرة السنوية إحدى أبرز الأنشطة الطلابية الرئيسية التي يُنظّمها الاتحاد لطلبة وطالبات جامعة الكويت بهدف تعزيز الجوانب الإيمانية لديهم وزيادة حصيلتهم التوعوية والدينية.



وأكدت الشركة أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تُعزز من تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية أو الأندية والاتحادات الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.