السعودية تنوي خفض صادراتها النفطية أكثر في فبراير

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:22 09/01/2019 حدث بتاريخ: 21:22 09/01/2019

تعتزم المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الاستمرار في خفض صادراتها للخارج خلال فبراير شباط مع مضيها قدما في اتفاق عالمي لتقليص الإمدادات للحيلولة دون زيادة المعروض.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض يوم الأربعاء إن المملكة ستصدر 7.1 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، انخفاضا من 7.2 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وقال أيضا إن السعودية تنتج 10.20 مليون برميل يوميا، لتكون بذلك قد نفذت تعهدها الذي قطعته على نفسها في وقت سابق بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب في إطار اتفاق لتقليص المعروض بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.

كانت المملكة تستهدف خفض الإنتاج إلى 10.311 مليون برميل يوميا بحلول الأول من يناير كانون الثاني، عندما دخل اتفاق خفض الإمدادات حيز التنفيذ.