بنك الكويت المركزي يقيم حفل تخريج المشاركيم في برنامج "قادة الأمن السيبراني"

د. محمد الهاشل

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:33 20/12/2018 حدث بتاريخ: 15:33 20/12/2018

أقيم في مقر بنك الكويت المركزي اليوم حفل تخريج المشاركين في برنامج "قادة الأمن السيبراني لإعداد الخبراء في أمن المعلومات" الذي يقيمه بنك الكويت المركزي ضمن حزمة من المبادرات المتكاملة بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، وذلك بحضور كل من محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د. محمد يوسف الهاشل، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي وعدد من رؤساء التنفيذيين للبنوك الكويتية.

ويأتي برنامج "قادة الأمن السيبراني" من منطلق الإدراك العميق للتطوراتالتقنية المتسارعة في مجال تقنية أمن المعلومات وأهمية تعزيز حصانة النظم الإلكترونية في المؤسسات المالية ضد المخاطر السيبرانية، ويهدف إلى تأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين المقتدرين في مجال أمن المعلومات والشبكات على دراية عميقة بالتقنيات الحديثة في مجال أمن المعلومات، قادر على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويجدر بالذكر أن الخريجين قد اجتازوا 408 ساعات تدريبية امتدت على ستة أشهر جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية والزيارات الميدانية لمراكز الأمن السيبراني العالمية مما يساهم في صقل مهارات المشاركين وإثراء خبراتهم.