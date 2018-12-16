"زين السعودية" تبرم اتفاقية تسوية مع الجهات الحكومية في المملكة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:08 16/12/2018 حدث بتاريخ: 16:08 16/12/2018

وقعت شركة زين السعودية اتفاقية مع وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، لتوحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، وتسوية المبالغ المالية المختلف عليها في السنوات التسع الأخيرة.

وكشفت مجموعة زين في بيان صحافي أن شركة زين السعودية توصلت مع المؤسسات والجهات المعنية في المملكة إلى توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضها من 15% ليصبح 10٪ من صافي الإيرادات، وذلك ابتداءً من الأول من شهر يناير من العام 2018.

وبينت المجموعة أن زين السعودية توصلت إلى تسوية بخصوص المبالغ المختلف عليها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من العام 2009 إلى العام 2017، على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه الاتفاقية سينجم عنها آثار مالية إيجابية للغاية على شركة زين السعودية، فالأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا ابتداء من الأول من يناير من العام وحتى 30 سبتمبر من العام 2018 سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وسينعكس هذا التعديل في النتائج المالية.

وأفادت المجموعة أن شركة زين السعودية تتوقع أثر مالي إيجابي من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية، مبينة أن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من العام 2009 إلى العام 2017 يصل إلى 1.7 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع هيئة الاتصالات ​وتقنية المعلومات بالاستثمار في البنية التحتية.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- على الدعم الكبير لقطاع الاتصالات في المملكة، والرؤية الحكيمة في استشراف المستقبل، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية".

وثمن الخرافي الجهود التي تقوم بها وزارتي المالية والاتصالات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، في تذليل العقبات التي تعترض مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص الشديد على تنفيذ الأهداف التي تخدم طموحات رؤية المملكة 2030، وما تحمله من مرتكزات الاقتصاد المزدهر، والمجتمع المعلوماتي المتطور.

وأوضح الخرافي قائلا "هذه الاتفاقية تعتبر من أهم التحولات التاريخية في مسيرة زين السعودية، نظرا لما تقدمه من تأثيرات إيجابية على النتائج المالية للشركة، ولما ستمثله من انطلاقة قوية لعملياتها بقدرات أفضل مستقبلا".

وأضاف الخرافي قائلا " من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة التي توصلنا إليها مع المؤسسات المعنية في المملكة في تعزيز تقديراتنا لعمليات شركة زين السعودية، حيث ستمنحنا دفعة قوية في جهودنا نحو التحول إلى الربحية، والتي بدأنا في تحقيقها فعليا مؤخرا".

وأشار الخرافي إلى أن الطفرات الإيجابية، والتطورات الأخيرة التي تشهدها شركة زين السعودية، والتي كان آخرها هذه الاتفاقيات تجعلنا ننظر إلى المستقبل بثقة أكبر لعملياتنا في زين السعودية، موضحا أن الشركة ستبدأ من الآن مرحلة جديدة نعقد عليها المزيد من الآمال في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لتعظيم حقوق المساهمين، وإثراء محفظة العملاء ".

وأفاد الخرافي قائلا "خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكتسبت مؤخرا اهتماما متزايدا، وبشكل غير مسبوق، وذلك نظراً للدور المؤثر الذي تمثله التقنيات الحديثة في تحقيق الأهداف التنموية، وانطلاقا من هذا، فإن هذه التطورات الإيجابية التي تشهدها شركة زين السعودية ستسمح لها بمواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير وتحديث وتوسعة الشبكة، لتكون قادرة على العمل بالكفاءة التشغيلية المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات في المملكة".

وتابع الخرافي بقوله " قاعدة عملائنا في المملكة تستحق الأفضل والأحدث في خدمات الاتصالات، ومع الانطلاقة الجديدة لعملياتنا والتي جاءت بفضل هذه القرارات الأخيرة، فإننا سنسخر قدراتنا وإمكانياتنا لخدمة هذه الأهداف، مع استكمال نشر خدماتنا، وتوفير أفضل تجربة اتصالات على شبكتنا".

يذكر أن الاتفاقية الأخيرة التي توصلت إليها شركة زين السعودية كان قد سبقها قبل عامين قرارات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تقضي بتمديد الرخصة الصادرة لها 15 عاما إضافية، وهو القرار الذي منح رخصة شركة زين السعودية فترة تشغيل تصل إلى نحو 40 عاما، لتنتهي في العام 2047، وقد وصفت الشركة هذه الخطوة بأنها ستحدث آثارا إيجابية على الأداء المالي والتشغيلي، حيث ستسهم في تخفيض اطفاء الرخصة بمبالغ مالية تقدر بحوالي 433 مليون ريال (115 مليون دولار تقريبا) سنويا.

كما تم منح شركة زين السعودية رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات - لتكون أول شركة اتصالات تحصل على هذه الرخصة الموحدة - الأمر الذي يتيح لها تقديم جميع خدمات الاتصالات ضمن نطاقات الترددات المعتمدة لها.

ومؤخرا كشفت شركة زين السعودية أن مجلس إدارتها وافق على العرض المقدم من شركة آي اتش اس القابضة (IHS Holding Limited) والخاص ببيع وإعادة تأجير أبراجها للاتصالات، بما يقارب 648 مليون دولار( 2.43 مليار ريال سعودي)، علما أن هذا العرض يخضع للموافقات النهائية والشروط التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات المعنية.

ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها ستعمل على زيادة التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل على تطويرها وفق أحدث المواصفات والمعايير، كما أنها ستقلل من حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، وهو ما سيخدم أهدافها الاستراتيجية في التوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا، كما أنها ستسهم في خلق قيمة أكبر للمساهمين، حيث سيتم استخدام المبالغ المالية لهذه الصفقة في سداد الديون، لتخفيض الأعباء التمويلية، وتحسين القوائم المالية.

وتعول شركة زين السعودية على اكتمال إعادة الهيكلة المالية، حيث ستتمكن من خلال السيولة النقدية، و الديون طويلة الأجل، من الاستفادة الكاملة من فرص النمو المتاحة في سوق الاتصالات السعودي، بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد من الاتفاقية والتسويات الإيجابية الأخيرة، والدعم المالي والإداري الملحوظ من مجموعة زين.

علما أن هذه الجهود أسفرت عن تسجليها لأفضل نتائج فصلية لها على الإطلاق منذ تاريخ التأسيس، حيث حققت مؤشراتها المالية الرئيسية مستويات نمو قياسية عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، حيث رفعت الشركة من حجم إيراداتها بنسبة 8% عن هذه الفترة، حيث بلغت 1,952 مليون ريال سعودي، كما فاقت إيرادات الربع الثالث مستوى إيرادات الفترة المشابهة من العام 2017 بنسبة 8%، لتحقق الشركة بذلك إيرادات فصلية هي الأعلى في تاريخ نتائجها المالية.

وسجلت الشركة أرباحا ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء نسب نمو فصلية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة التحسن 15% مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، لتصل إلى نحو 728 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 631 مليون ريال فيما قفزت الأرباح الصافية لتصل إلى نحو 48 مليون ريال سعودي في الربع الثالث، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ نتائجها الفصلية.

وبالتزامن مع هذه الطفرات الإيجابية التي تشهدها الشركة، فإن زين السعودية تعزز من جودة وتنافسية شبكتها بضخ المزيد من الاستثمارات الموجهة إلى شبكتها من الجيلين الرابع والخامس، كما تسعى إلى الاستفادة من رخصة الاتصالات الموحدة لطرح حزمة عريضة من خدمات الاتصالات، وإنجاز شبكة متوافقة مع الجيل الخامس للاستفادة من فرص النمو المتاحة، مثل مبادرات الاتصال من الألياف الضوئية إلى الخطوط المنزلية، بالإضافة إلى تنويع محفظة خدماتها في قطاع البيانات، والخدمات الرقمية، والتركيز المستمرعلى عمليات اكتساب العملاء من شريحة الدفع الآجل ذات القيمة الأعلى، والتركيز على إثراء تجربة العملاء.