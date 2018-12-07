"زين" الراعي البلاتيني لمنتدى الحكومة الإلكترونية السادس

الصالح يتوسط الروضان والمرزوق والخشتي مع فريق زين في جناح الشركة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:48 07/12/2018 حدث بتاريخ: 19:48 07/12/2018

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمنتدى الحكومة الإلكترونية للسنة الثانية على التوالي بنسخته السادسة، والذي نظّمته شركة NoufEXPO والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعنوان "إدارة التغيير نحو الرقمية" في فندق كراون بلازا في الفترة من 4 – 6 ديسمبر الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح قد شهد حضور العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، في مقدمتها مُمثل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي نائب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والمدير العام لشركة NoufEXPO المُنظّمة للمُنتدى يوسف المرزوق، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، بالإضافة لمجموعة من القيادات والخبراء والمُتخصصين من القطاعين العام والخاص.

وبينت زين أن رعايتها البلاتينية لفعاليات هذا المنتدى للسنة الثانية على التوالي يؤكد حرصها على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي وتنمية الاقتصاد الوطني، خاصةً مع كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، فالشركة تؤمن بأهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمستقبل الكويت في شتى المجالات.

وأشارت الشركة إلى أن الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان قد شاركت في تكريم الهيئة العامة للصناعة كالجهة الحكومية الفائزة بجائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة، وهي الجائزة التي يتم منحها للعام الثالث على التوالي للجهة الحكومية الأكثر تميزاً في وضع أفضل خدمة إلكترونية على موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت e.gov.com.kw، وذلك بناءً على معايير مُحددة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى مُشاركتها في تكريم الرعاة.

وأتى منتدى الحكومة الإلكترونية السادس تحت عنوان "إدارة التغيير نحو الرقمية"، حيث تناول المنتدى من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل المُتخصصة كيفية إدارة التغيير في مسيرة تطوير برامج الحكومة الإلكترونية التي تتسم بالكثير من أوجه التعقيدات والصعوبات عن طريق تنفيذها، واصطدامها بالمتغيرات المتلاحقة والسريعة التي تجتاح عالم التكنولوجيا، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتوفير العناصر البشرية المؤهلة لإدارة تطوير هذه البرامج، ومناقشة إدارة التغيير في مجالات البنية المعلوماتية التحتية وإجراءات العمل وأمن المعلومات ونظم إدارة المعلومات وغيرها، وانعقد الملتقى بحضور اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.