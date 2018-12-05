"زين" ترعى مؤتمر الكويت للاستثمار بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح والروضان يتوسطان المشاركين في المؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:18 05/12/2018 حدث بتاريخ: 12:18 05/12/2018

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها لمؤتمر الكويت للاستثمار Kuwait Investment Outreach (KIO)، والذي أُقيم في وادي السيليكون – كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم مُشترك من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة Financial Times (FT Events)، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات أعمال المؤتمر الذي أقيم في وادي السيليكون - كاليفورنيا قد شهدت حضور المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح ومجموعة من القيادات والخبراء والمُتخصصين من القطاعين العام والخاص من دولة الكويت، بالإضافة لتواجد عدد من مسؤولي الشركات الأمريكية من مختلف قطاعات التكنولوجيا، والنفط والغاز، والخدمات الصحية، والتمويل، والبنوك، والصناعة، والتعليم، وغيرها.

وبينت زين أن رعايتها ومُشاركتها في هذا المؤتمر أتت تحت مظلّة استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني كونها إحدى أكبر المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، حيث تؤمن الشركة بأهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمستقبل الكويت في شتى المجالات ومنها مجالات الأعمال والاستثمار.

وخلال مُشاركتها في الجلسة التي أقيمت على هامش أعمال المؤتمر في وادي السيليكون – كاليفورنيا، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: " إن المُشاركة الفعّالة من قبل شركات القطاع الخاص في توظيف إمكاناتها وقدراتها في شتى القطاعات هو عاملٌ حيوي للمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت المنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035 ".

وأضافت الروضان: " نحن في زين نعتبر أنفسنا شريكاً رئيسياً في ترجمة رؤية "كويت جديدة 2035" إلى أرض الواقع، وذلك من خلال التزامنا بتعزيز التوسع في مجالات الحياة الذكية والتحوّل الرقمي، ومشاركتنا للقطاع العام في تنفيذ الركائز السبع الرئيسية التي وضعتها رؤية الكويت لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنوع الرقمي عبر تقديم أحدث حلولنا المبتكرة في مجالات تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاعات أعمال ذات كفاءة عالية ".

وبينت الروضان: " نُثّمن الجهد الكبير الذي تبذله هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مُمثّلةً بمدير عام الهيئة الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح في جذب الاستثمارات ودفع العجلة الاستثمارية والاقتصادية في الكويت، مما يُنمّي وبشكل كبير من مجالات ريادة الأعمال والابتكار في الدولة ويحقق النمو المستدام ويخلق الفرص الوظيفية وينوّع من مصادر الدخل، وخاصةً في المجالات التكنولوجية وامتدادات عملية التحوّل الرقمي على مختلف القطاعات والصناعات ".

وأوضحت الروضان: " لدينا في الكويت إمكانات بشرية ومادية هائلة تؤهّلنا للوقوف في مصاف الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتواجد زين في هذا المؤتمر اليوم بصفتها إحدى أكبر مزوّدي الاتصالات الرقمية المتكاملة على مستوى المنطقة هو بلا شك انعكاسٌ للمرحلة المتقدمة من النضوج التي وصلت إليها دولة الكويت في عملية التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية الرقمية ".

وأشارت الروضان إلى أن زين قد بدأت رحلة التحول الرقمي مُنذ سنتين، وكانت أول ثمارها مشاركة القطاع العام في تنفيذ مشروع العدّادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء، وفي مطلع العام الجاري، أطلقت زين علامة تجارية جديدة تحت اسم Zain LIFE، وهي محفظة خدمات رقمية مرنة تتضمن خدمات متعددة ومبتكرة للمساهمة في صنع المستقبل الرقمي والحياة الذكية لقطاعي الأفراد والأعمال الخاصة استكمالاً لريادة زين في السوق الكويتي وفي المنطقة.

وتعتبر زين نفسها شريكاً فعّالاً في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت، وذلك من خلال تمكين المجتمع وتطويع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها، وهو الأمر الذي دفعها للمشاركة في هذا المؤتمر لكي تُعزز من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة للدولة.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المؤتمر أتت من منطلق حرصها على دعم ومساندة مختلف المشاريع التنموية في الدولة، حيث أبرزت مشاركتها روح التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال المساهمة في تنمية المجالات الاقتصادية والاستثمارية في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، فالشركة تُبدي اهتماما كبيرا بالعملية التنموية إيماناً منها بأن البناء للمستقبل والاستعداد له هو الطريقة المثلى لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت الشركة أنها تعتبر نفسها شريكا رئيسيا للمجتمع وخصوصا للمبادرات والمشاريع التي تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني، حيث تحرص زين على ترسيخ التزاماتها اتجاه برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للقطاعات التنموية من خلال تشجعيها المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة التي تصب في صالح الكويت.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواءً في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.