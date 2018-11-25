تنفيذي: أرامكو السعودية ستوقع 30 اتفاقا بنحو 25 مليار دولار لتعزيز المحتوى المحلي

شعار شركة أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:46 25/11/2018 حدث بتاريخ: 19:59 25/11/2018

قال مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو السعودية يوم الأحد إن الشركة ستوقع هذا الأسبوع 30 اتفاقا بقيمة نحو 25 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية في إطار المساعي الرامية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع نسبة أكبر من المنتجات محليا.

ومن المقرر توقيع الاتفاقات على هامش المنتدى الذي تنظمه أرامكو لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، والذي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء.

وبرنامج اكتفاء هو عبارة عن خطة وضعتها شركة النفط الحكومية العملاقة قبل سنوات قليلة بهدف مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا إلى 70 بالمئة من إجمالي النفقات بحلول 2021.