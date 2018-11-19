"الوطني" البنك الكويتي الوحيد ضمن أفضل البنوك العالمية لتوفير خدمات أسواق الصرف للعام 2019

فوزي الدجاني مدير عام بنك الكويت الوطني- لندن أثناء تسلم الجائزة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:32 19/11/2018 حدث بتاريخ: 13:48 19/11/2018

وقع اختيار مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة على بنك الكويت الوطني كأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت للعام 2019، وذلك في استبيان حصري لآراء محللي القطاع المصرفي والمدراء التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم. وتشمل معايير اختيار الجهات الفائزة على عوامل عدة أبرزها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية والتغطية الدولية وخدمة العملاء والتسعير التنافسي والتقنيات المبتكرة.

وتسلم مدير عام بنك الكويت الوطني- لندن فوزي الدجاني، الجائزة على هامش الاحتفال الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقامت مجلة جلوبل فاينانس بإعلان أسماء الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات أسواق الصرف في الاستبيان التاسع عشر على مستوى 114 دولة وسبعة مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى اعلان الفائزين بجائزة أفضل البنوك لأبحاث وتحليلات أسواق الصرف وتقنية تداول العملات الأجنبية. كما قامت المجلة أيضاً بإعلان أسماء الفائزين بجائزة معاملات الصرف الأجنبي في مجال الخدمات المصرفية للشركات، والتي تغطي إدارة العملات الأجنبية والابتكار. ولأول مرة هذا العام، تم الاختيار من ضمن 11 قطاعًا رئيسيًا.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل 14 بنكاً عربياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتوفير خدمات أسواق الصرف إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل سيتي بنك، واتش اس بي سي، وسوسيتيه جنرال، ونامورا، ودويتشه بنك، وكريدي سويس.

وشملت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف إلى عدة عوامل من ضمنها حجم المعاملات والحصة السوقية ونطاق التغطية العالمية وخدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة. كما اخذت جلوبل فاينانس أيضًا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا. تضمنت معايير جوائز معاملات الصرف الأجنبي في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وتوافر سياسات محددة بوضوح لإدارة المخاطر، والتعامل مع الأزمات، وقياس التعرض لمخاطر العملات الأجنبية، وتكلفة تطبيق معايير التحوط. حيث يرتكز الهدف الرئيسي لإدارة مخاطر العملات الأجنبية في تقليل الخسائر وليس السعي لتحقيق الربح من حركة العملات.

ويواصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، وذلك بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بمكانته بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي.