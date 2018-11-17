بورصة الكويت تعلن عن طرح نظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:56 17/11/2018 حدث بتاريخ: 13:56 17/11/2018

:أعلنت بورصة الكويت اليوم عن طرحها نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الجديد، والذي سيكون منصة تداولجديدةللشركات غير المدرجة في بورصة الكويت ، وستتم جميع إجراءات التداول في النظام الجديد عن طريق مكاتب الوساطة المرخصة والتي تخضع للوائح هيئة أسواق المال وقواعد بورصة الكويت لنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.

وسيسهم النظام الجديد في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية ومصداقية بين طرفي الصفقة وفق أليات النظام الخاضعة، كما ستتبنى منصة التداول إجراءات التسوية و التقاص.

كما طورت بورصة الكويت عرضاً شاملاً لمعاملات نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، حيث تخضع سجلات المساهمين لإشراف ومتابعة الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لهيئة أسواق المال، سيقوم هذا النظام على ترتيب الوضع السابق بشكل كبير ووضع حد لوسائل التحايل والتلاعب التي كان يتعرض لها المتعاملين في تداول الأسهم الغير مدرجة في السابق .

ومن جانبه، قال السيد خالد عبد الرزاق الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "يسهم طرح نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ، في تقوية الاقتصاد الكويتي من خلال خلق نافذة جديدة تسهم في تنويع الفرص الاستثمارية لجميع أصحاب الأعمال والباحثين عن أدوات استثمارية جديدة ، وذلك وفق آليات حماية مدروسة. وباعتبارها النظام الأول من نوعه في المنطقة، فإن هذه الخطوة الهامة تبرز جهود بورصة الكويت في دعم مجتمع الاستثمار المحلي، فضلاً عن ترسيخ مكانة سوق رأس المال الكويتي كمركز إقليمي رائد".

الجدير بالذكر أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجةهونظام مستحدث ومكمل للسوق الرسمي، وهو الوحيد في المنطقة المخصص للتداول الإلكتروني للأوراق المالية غير المدرجة.