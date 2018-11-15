سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3.32 دولار ليبلغ 63.93 دولار

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:53 15/11/2018 حدث بتاريخ: 10:53 15/11/2018

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.32 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء ليبلغ 63.93 دولار أمريكي مقابل 67.25 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تنامي التوقعات بأن تخفض منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء لها إنتاجهم خلال اجتماعهم الشهر المقبل لدعم السوق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 66.12 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 56 سنتا ليصل إلى مستوى 56.25 دولار.