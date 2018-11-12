عملاقا الطاقة في الإمارات والسعودية يتّفقان على بحث التعاون في مجال الغاز

شعار شركة ارامكو السعودية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:33 12/11/2018 حدث بتاريخ: 21:33 12/11/2018

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاثنين اتفاقا مع شركة "أرامكو" السعودية بهدف استكشاف "فرص التعاون المحتملة" في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت "أدنوك" في بيان ان الاتفاق بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم يأتي "في إطار سعيهما لتعزيز العائدات من قطاعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال".

وبموجب الاتفاق، ستتعاون "أدنوك" و"أرامكو" في إجراء "تقييم مشترك لفرص الاستثمار في كافة جوانب ومراحل أعمال الغاز الطبيعي المسال". كما ينص على التعاون في إجراء "دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز".

وقال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك" خلال توقيع الاتفاق في أبوظبي "تهدف هذه الخطوة إلى (...) المساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي البعيد المدى".

وجاء توقيع الاتفاق في وقت يبدي عملاقا الطاقة في الامارات والسعودية رغبة في الاستثمار في الغاز، في ظل تدني أسعار النفط.

والاسبوع الماضي أجازت الهيئة النفطية الاعلى في الامارات الدخول في استثمارات بقيمة 132 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل رفع القدرة على إنتاج النفط والغاز.

وتسعى الامارات من هذه الخطة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز على ان تصبح في وقت لاحق مصدّرة له. وتستورد الدولة الخليجية حاليا قسما من حاجتها من الغاز من قطر، علما بان العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ حزيران/يونيو 2017.

وكانت "أدنوك" وقّعت الأحد اتفاق امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية، تحصل بموجبه الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز، وذلك بهدف إنتاج مليار قدم مكعب يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل العام 2030.