"زين" تختتم شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب السابع

الروضان تتوسط الغربللي وفريق زين في جناح الشركة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:10 09/11/2018 حدث بتاريخ: 19:10 09/11/2018

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب بنسخته السابعة، والذي أقيم في فندق فورسيزونز تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الفترة من 5-6 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب للسنة السابعة على التوالي أتت من منطلق إيمانها بضرورة تشجيع المبادرات والبرامج التي تهدف بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الذين يشكّلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، فلطالما كانت الشركة داعماً رئيسياً لمثل هذه المبادرات الأكاديمية الوطنية التي تعنى بتطوير وتنمية مهارات الشباب الكويتي، والتي تعمل على تمكينهم في المجتمع بما يُسهم في رفعة الوطن.

وأوضحت زين أن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تمكين الشباب قد شهدت مُشاركة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت نوّاف الغربللي في الجلسة النقاشية الخامسة التي أتت تحت عنوان "فرص الشباب في القطاع الخاص"، حيث أكّد الغربللي على دور زين كشركة رائدة بالقطاع الخاص الكويتي في دعم المواهب الوطنية، وتوفير فرص العمل التقنية والإدارية لهم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم برامج التدريب الملائمة لهم والحرص على استقطاب المواهب المحلية التي تفتخر الشركة بإعطائها المسؤولية لكي تعمل من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

يذكر أن مؤتمر تمكين الشباب بنسخته السابعة انطلق في الفترة من 5 - 6 نوفمبر الجاري، وقدّم محتوى غني للدورات التدريبية وورش العمل التي ألقاها أبرز المحاضرين والخبراء والمستثمرين العالميين، من ضمنهم ميتش لو الرئيس التنفيذي لشركة Movie Pass وعضو الفريق المؤسس السابق في شركة Netflix ونائب رئيس تطوير الأعمال والتحالفات الاستراتيجية والرئيس السابق لشركة Redbox، وجيسون ويلر نائب الرئيس المالي السابق في شركة Google والرئيس التنفيذي المالي السابق في شركة Tesla، وغيرهم.

وهدف مؤتمر تمكين الشباب بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة للشباب للالتقاء مع أبرز الشخصيات العالمية من الأكاديميين وصانعي أبرز العلامات التجارية حول العالم والشخصيات المحلية البارزة في مجالات الاقتصاد والتنمية والصناعة وغيرها، هذا بالإضافة إلى فتح باب العمل التطوعي الجاد أمام المتطوعين من الشباب الكويتي لصقل مهاراتهم في بيئة عمل احترافية.

وأكدت زين أنها تحرص من خلال رعايتها لمؤتمر تمكين الشباب على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أكمل وجه، وذلك بتشجعيها الدائم و المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة التي تصب في صالح الشباب الكويتي.