"زين" ترفع أرباحها الصافية 12% وتسجل 137 مليون دينار عن التسعة أشهر

المقر الرئيسي شركة زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:31 07/11/2018 حدث بتاريخ: 16:34 07/11/2018

أعلنت مجموعة زين أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 137 مليون دينار (454 مليون دولار) عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية، بنسبة نمو بلغت 12%، مقارنة مع 122 مليون دينار (404 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 32 فلس.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن مؤشراتها المالية الرئيسية سجلت نموا خلال فترة التسعة أشهر بفضل التحسن الواضح في قاعدة العملاء، ونمو خدمات البيانات في عدد من أسواقها الرئيسية.

وكشفت زين التي تملك وتدير ثمان شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الإيرادات المحققة عن هذه الفترة قفزت إلى نحو 906 مليون دينار (3.0 مليارات دولار)، بنسبة نمو بلغت 18%، وذلك مقارنة مع 767 مليون دينار (2.5 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2017.

وبينت مجموعة زين أن أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) سجلت ارتفاعا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 324 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، مقارنة مع 316 مليون دينار (1.0 مليار دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2017، وهو ما انعكس على هامش ربحية الـ EBITDA))، حيث بلغ 36%.

وأفادت المجموعة أن قاعدة عملائها شهدت تحسن واضح عن هذه الفترة بفضل نمو عملياتها في أسواق العراق، السودان، والكويت، حيث بلغ إجمالي قاعدة العملاء 47.8 مليون عميل، بنسبة نمو بلغت 5%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

الجدير بالذكر أن النتائجالمالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر ما زالت تعاني من تأثيرات التحدياتالاقتصادية والأمنية التي تمر بها أسواق المنطقة، وارتفاع مستوىالمنافسةالسعرية، إلى جانب أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم "15" على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)نتيجة تكلفة المبيعات (COS) المتعلقة بالهواتف التي لم يعد بالإمكان إطفائها على فترة زمنية معينة.

وعلى مستوى أداء فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، فقد قفزت إيرادات المجموعة بنسبة 55% لتصل إلى نحو 403 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، بينما نمت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 48% لتصل إلى نحو 155 مليون دينار كويتي (512 مليون دولار أمريكي)، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات(EBITDA)بنسبة 38٪، بينما ارتفعت الأرباح الصافية عن فترة الربع الثالث بنسبة 26% لتصل إلى نحو 51 مليون دينار كويتي (167 مليون دولار أمريكي)، وبلغت ربحية السهم عن هذه الفترة 12 فلس.

وكشفت المجموعة أن النتائج المالية المجمعة تضمنت نتائج شركة زين السعودية، وذلك وفقا لإفصاحات المجموعة الخاصة بشركة زين السعودية، التي أعلنت فيها بأنه سوف يتم التعامل مع شركة زين السعودية كشركة تابعة لمجموعة زين ابتداءً من فترة الربع الثالث للعام 2018، وهو ما شكل أهمية جوهرية على النتائج المالية المجمعة، علما أن نتائج عمليات زين السعودية كانتلها تأثير إيجابي على الأرباح ما قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، وصافي الأرباح في الربع الثالث.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس "تبرز نسب النمو في النتائج المالية نجاح المجموعة في تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تتواكب مع التحولات الجذرية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث حافظت زين على مسارها الاستراتيجي في ظل التحديات التشغيلية الصعبة في أسواق المنطقة".

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "النمو الإيجابي الذي حققته المجموعة في مؤشراتها المالية يبرهن على نجاح خططها التشغيلية عن هذه الفترة، وتكثيف جهودها في تسريعنمو عملياتها في المشاريع التحولية والاستثمارات الرقمية".

وبين الخرافي قائلا "التحسن الواضح في النتائج المالية المجمعة، جاء بالرغم من التحديات التشغيلية الصعبة، والأثر الناجم عن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومع هذه التحديات فقد استفادت المجموعة من النمو القوي في إيرادات خدمات البيانات، والذي بلغ 50٪ عن فترة التسعة أشهر، علما أن إيرادات قطاع البيانات باتت تمثل 31% من إجمالي الإيرادات المجمعة".

وأوضح قائلا "تبنت المجموعة منذ بداية هذا العام سلسلة مبادرات مبتكرة لتعزيز توجهاتها كمزود اتصالات رقمي، والتي اعتمدت فيها على إقامة شراكات وتحالفات، والدخول في عمليات مشتركة، حيث قامت بتطوير نماذج الأعمال، وتنويع محفظة خدماتها، كما أنها عززت من توجهاتها إلى الخدمات الرقمية، والدخول القوي في قطاع المشروعات والأعمال الـ B2B، ومبادرات المدن الذكية، وهي تحرز في الأخيرة المزيد من النجاحات في السوق الكويتية والسعودية".

وأفاد الخرافي قائلا "الخطوات المتقدمة التي اتخذناها مؤخرا بنشرخارطة الطريقالخاصةبشبكات الجيل الخامس (5G) يمثل خطوة مهمة لنا على صعيد تعزيز قدرة شبكتنا، وكفاءتها التشغيلية، فالتطبيقات العملية التي ستقدمها هذه التقنيات الحديثة ستمنحنا قدرات أفضل لتبني مبادرات مبتكرة في تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز النفقات الرأسمالية الذكية، والعمل على ابتكار الأعمال الجديدة لتطوير مشاريع المدن الذكية الآمنة".

وأضاف الخرافي قائلا "من خلال الأرصدة الغنية التي تتمتع بها منصاتنا التقنية، فإن المجموعة تواصل قيادة الحوار في ساحة الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط، وذلك من خلال استثماراتها في البنية التحتية التي تجرى على نطاق واسع، بالإضافة إلى الاستثمارات الرقمية، بهدف فتح روافد أعمال جديدة، وتوليد المزيد من التدفقات النقدية".

وبين الخرافي قائلا "إن تأثير الإنترنت على الأعمال التجارية يتزايد بشكل كبير، حيث أن نسبة كبيرة من الأعمال التي تتم عبر شبكة الإنترنت تكون صفقات للأعمال التجارية، ولذلك تحرص المجموعة أن تكون بمثابة الشريك النشط لأسواقها في العصر الرقمي".

وتابع الخرافي قائلا "ولذلك، سيفتح التعاون المشترك الذي دخلت فيه المجموعة مؤخرا لإطلاق سحابة هواوي الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط آفاقا جديدة لرؤيتها الاستراتيجية في قطاع الأعمال، حيث ستنقلها هذه الخطوة إلى عصر الخدمات السحابية، وتعزيز قدراتها في تمكين الأعمال، ومساعدة الكيانات الحكومية والمؤسسات في خدمات التحول السحابية".

وذكر الخرافي أن مجموعة زين قدمت نفسها مؤخرا كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية، بإطلاقها كيانها التشغيلي الجديد "Zain Drone"، والذي ستوفر من خلاله الاستخدامات الواسعة لتقنيات الطائرات بدون طيار للهيئات الحكومية والمؤسسات، لتكون من أول المبادرين في هذا المجال لدعمالتطبيقات التجارية والصناعية ".

وأوضح الخرافي قائلا "في هذه المرحلة، والتي تشهد تحولات جذرية في خططنا الاستراتيجية، فإننا نعزز من تركيزنا لتحقيق قدر أكبر من الريادة لعروضنا التجارية والتسويقية، وتوفير أفضل الخيارات المتاحة لقاعدة عملائنا، فهدفنا توليد قيمة طويلة الأجل لتعظيم حقوق المساهمين".

الجدير بالذكرأنه في ظل طفرة الاستخدامات التكنولوجية وما ارتبط بها من توليد أفكار إبداعية،فإن مجموعة زين تواكب هذه التوجهات من خلال مركزها للإبداع ( ZINC) الذي أطلقته في مقرها الرئيسي مؤخرا، وهو واحد من الحاضانات الرائدة لمبادرات رواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي الموجهة لدعم وتمكين قدرات الشباب، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة، حيث توفر المجموعة من خلاله منصة حاضنة لابتكارات وإبداعات رواد الأعمال.

الكويت

تواصل عمليات شركة زين الكويت تصدرها لمشهد قطاع الاتصالات في السوق الكويتية، حيث ما زالت تحافظ على ريادة عملياتها، فقد رفعت الشركة قاعد عملائها إلى نحو 2.7 مليون عميل، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، وسجلت الشركة إيرادات عن فترة التسعة أشهر بقيمة 249 مليون دينار (826 مليون دولار أمريكي)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)83 مليون دينار كويتي (275 مليون دولار أمريكي)، مما حقق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 33%،بينما حققت أرباحا صافية بقيمة 60مليون دينار كويتي (198 مليون دولار أمريكي)، فيما نمت إيرادات خدمات قطاع البيانات (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنسبة 7% لتمثل 34٪ من إجمالي الإيرادات الإجمالية للشركة.

تحرز شركة زين الكويت تقدما في تنويع محفظة خدماتها والتوجه إلى الخدمات الرقمية، فقد نجحت مؤخرا في إطلاق الشريحة المدمجة eSIM، وهي تقنية جديدة بديلة لشريحة الـSIM المعتادة التي تستخدمها الهواتف الذكية الحالية وتقوم بجميع وظائف الشريحة التقليدية.

وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروع تطوير وإدارة وتشغيل منظومة العدادات الذكية وشبكة الاتصالات الخاصة بها،كما أطلقت سلسلة من المبادرات المبتكرة لتعزيز خططها الاستراتيجية في التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي بإطلاقها المزيد من خدمات Zain life، حيث قدّمت مجموعة من الباقات المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي أمن المنازل، والصحة الذكية، كما أطلقت خدمةBEAM للإنترنت اللاسلكي فائق السرعة، بشكل يُماثل سرعة الألياف الضوئية، ومؤخرا أطلقت تطبيقzBot الوجه الجديد للأسلوب الذكي في خدمة العملاء، وهي إحدى القنوات التي تستخدم أحدث حلول الذكاء الاصطناعي.

ودخلت الشركة في العديد من الاتفاقيات والجهد المشترك مع كيانات محلية ودولية، منها اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت لتقديم خدمات سحابية لعملائها من الهيئات والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما دخلت في شراكة استراتيجية مع سيسكو لتوفير حلول الشبكات السحابية الآمنة والمُدارة للشركات من جميع الأحجام، كما أبرمت اتفاقيات تعاون لتطوير حلول وتقنيات إنترنت الأشياء(IoT) لتنمية وتطوير قطاعات التعليم الذكي والصحة الذكية إلى جانب تطوير حلول أمنية وتقنيات اتصال ذكية، وهي الجهود التي تستهدف منها الشركة تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءةً تماشياً مع رؤية (كويت جديدة 2035).

العراق

سجلت عمليات شركة زين العراق أداءً استثنائيا خلال هذه الفترة، وذلك بفضل زخم عملياتها والنمو القوي في قاعدة العملاء، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% عن فترة التسعة أشهر لتصل إلى نحو 853 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 10% لتصل إلى نحو 308 ملايين دولار أمريكي، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة36٪، بينما قفزت الأرباح الصافية بنسبة 43% لتصل إلى نحو 34 مليون دولار أمريكي، كما رفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 10% لتصل إلى نحو 15 مليون عميل.

حققت عمليات الشركة نجاحا ونموا ملحوظا على مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية خلال هذه الفترة، ويفسر هذا الأداء التشغيلي الإيجابي لعمليات الشركة التحسّن في الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العراق، كما ساعد في تحقيق هذا الأداء إعادة تشغيل العديد من المواقع في مناطق الشمال والغرب(97% من مواقع هذه المناطق)، بالإضافة إلى تطبيق العديد من مبادرات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، لا سيما في المناطق الأساسية، وممّا ساهم في تعزيز المؤشرات المالية للشركة، كان النمو الكبير في إيرادات البيانات والنمو القوي في قطاع الشركات (B2B).

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

سجلت شركة زين السعودية أفضل نتائج فصلية لها على الإطلاق منذ تاريخ التأسيس، حيث حققت مؤشراتها المالية الرئيسية مستويات نمو قياسية عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، فقد رفعت الشركة من حجم إيراداتها بنسبة 8% عن هذه الفترة، حيث بلغت 521 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة بفترة الربع السابق من العام الحالي.

ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)بنسبة 15% مقارنة بفترة الربع الثالث من العام 2017، لتصل إلى نحو 194 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 168 مليون دولار أمريكي، وهو ما انعكس بالإيجاب على هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)، حيث بلغ 37% مقارنة مع 35% عن الربع الثالث من العام 2017، وقفزت الأرباح الصافية للشركة لتصل إلى نحو 13 مليون دولار أمريكي، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ نتائجها الفصلية.

ومع تحسن الأداء، إلا أن الشركة ما زالت تعاني من تأثير انخفاض إيرادات الربط البيني بسبب انخفاض أسعار الإنهاء للمكالمات، ورفع القيد عن خدمات الـ OTT، وما ارتبط بها من تأثير على المكالمات الدولية عبر الإنترنت.

وقد تبنت الشركة سلسلة من المبادرات التي أثرت محفظة خدماتها، والاستفادة من النمو الكبير في خدمات البيانات والتي باتت تمثل 52% من حجم الإيرادات المجمعة للشركة، كما أن التركيز المستمر على تطوير كفاءة التشغيل،والإدارةالفاعلةللتكاليفالتشغيلية، وابتكار سلسلة من المبادرات التشجيعية للعملاء، كان له بالغ الأثر في هذا التحسن الواضح على مستوى كافة المؤشرات المالية.

السودان

تواصل شركة زين السودان نمو عملياتها التشغيلية، والتي جاءت بفضل النمو القوي في خدمات البيانات عن هذه الفترة،حيث ارﺘﻔﻌت اﻹﻴرادات عن فترة التسعة أشهر ﺒﻨﺴﺒﺔ 31٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، لتبلغ 6.8 ﻤﻟﻴﺎر ﺠﻨﻴﻪ سوداني (253 ﻤﻟﻴون دوﻻر أﻤرﻴﮐﻲ)، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات(EBITDA)بنسبة 32٪ لتصل إلى 2.7مليار جنيه سوداني (101 مليون دولار أمريكي) بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 38٪ لتصل إلى 1.2مليار جنيه سوداني (44مليون دولار أمريكي).

تخدم شركة زين السودان ما يقارب 14.3مليون عميل، حيث ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 10٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، وتُعتبر قاعدة عملاء الشركة هي ثاني أكبر قاعدة عملاء في المجموعة، والتي تمثل 30٪ من إجمالي قاعدة عملائها الكلية، علما أن الشركة تواصل توسعاتها في خدمات الـ4G، والانتشار في المدن الرئيسية، والمدعومة بمبادرات تسويق مبتكرة، وهو ما ساهم في تحقيق الشركة نموا كبيرا في حجم إيرادات البيانات، حيث ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 53%، لتمثل 18% من إجمالي إيرادات الشركة.

الأردن

تواصل عمليات شركة زين الأردن ريادتها لقطاع الاتصالات في المملكة الأردنية، وفي ظل المنافسة السعرية الحادة والتحديات الاقتصادية إلا أن الشركة ما زالت تحافظ على حصتها السوقية، حيث تبلغ قاعدة عملائها 3.8 مليون عميل.

سجلت الشركة إيردات عن فترة التسعة أشهر بقيمة 369 مليون دولار، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات(EBITDA)148 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات(EBITDA)بنسبة 40٪، وفي ظل هذه التحديات التشغيلية بلغت الأرباح الصافية 56 مليون دولار.

تستثمر الشركة في تطوير وتحديث شبكتها في كافة مناطق المملكة، حيث تقوم بتنفيذ خطط تطويرية على شبكة الجيل الرابع، وهو ما دفع بحجم إيراداتها في خدمات البيانات إلى مستويات جديدة من النمو، لتمثل إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) 38٪ من إجمالي إيرادات الشركة.

البحرين

سجلت النتائج المالية لعمليات زين البحرين عن فترة التسعة أشهر نسب نمو على مستوى الأرباح الصافية، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 32% لتصل إلى نحو 10 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 7 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام 2017.

بلغت إيرادات الشركة عن فترة التسعة أشهر 129 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات(EBITDA) 30 مليون دولار، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات(EBITDA) بنسبة 24%.

تواصل شركة زين البحرين تركيز عملياتها الموجهة لتحسين الأداء التشغيلي وتنفيذ مبادرات فعالة من حيث التكلفة للمضي في تطبيق استراتيجية عملنا القائمة على الابتكار، وتكثف من مبادراتها التطويرية لتقديم حلول متطورة وتوفير خدمات اتصال رائدة في المملكة من خلال توسيع نطاق شبكتها لتحسين تجربة العملاء، لتؤكد التزامها الدائم بتقديم أفضل تجربة اتصالات.