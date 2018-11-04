بنك بوبيان يحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية

الشايجي متسلما الجائزة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:57 04/11/2018 حدث بتاريخ: 11:57 04/11/2018

اضاف بنك بوبيان إنجاز جديد الى سلسلة إنجازاته العالمية من خلال حصوله للعام الرابع على التوالي على جائزة افضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية ( الرقمية ) DIGITAL BANK من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية .

وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك عبدالله التويجري ان هذه الجائزة تأتى لتتوج عاما مميزا على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية كما انها إضافة لسلسة الجوائز التى حصدها البنك في هذا المجال وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية والأفضل ايضا على مستوى الشرق الأوسط وجميعها من مؤسسة غلوبل فاينانس .

واضاف " ان ابرز ما يمثله هذا الإنجاز انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي إسلامي بين قائمة البنوك الكبرى وهو إنجاز جديد يضاف للبنوك الكويتية والقطاع المصرفي والمالي في الكويت " .

واوضح التويجري " قبل اربع سنوات حصلنا على ذات الجائزة ومنذ ذلك الوقت كان التحدي هو الحفاظ عليها عاما بعد عام لانه اذا كان الوصول الى القمة صعبا فالاصعب الحفاظ عليها " .

واضاف " ابرز ما يميز هذه الجائزة هو انها جاءت من مؤسسة عالمية مشهود لها بالحيادية والمصداقية وهو ما يمثل تتويج لجهود السنوات الماضية التى استثمر بها البنك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية الإلكترونية" .

واضاف ان بنك بوبيان كان من البنوك القليلة على مستوى المنطقة وربما العالم التى استوفت شروط التقدم للجائزة حيث انطبقت جميع المعايير التى وضعتها غلوبل فاينانس على تجربة البنك في السنوات الاخيرة .

** لماذا بوبيان ضمن الافضل عالميا ؟

وكانت المؤسسة قد اشارت في تقريرها حول معايير الاختيار التى قامت بوضعها لجنة من المحكمين العالميين وهي : -

- مدى قوة الاستراتيجية التى يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية الكترونية .

- تحفيز وترغيب العملاء في التحول الى استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية.

- نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الالكترونية بكافة قنواتها سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية .

- الابداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الالكترونية .

** قاعدة العملاء الالكترونية

من جانبه قال نائب المدير العام في بنك بوبيان سمير الشايجي الذي تسلم الجائزة في حفل اقيم بهذه المناسبة مؤخرا في لندن ان الاعوام الاربع الاخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الالكترونية سواء عبر موقع البنك الالكتروني على الانترنت او من خلال خدمات بوبيان موبايل بانكنج .

واضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي فان عدد العمليات المصرفية باستخدام كافة القنوات تضاعف خلال السنوات الاخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الاخرى وهو تحدى اخر يضاف الى التحديات التي واجهت البنك.

واشار الشايجي الى ان الادارة التنفيذية كانت على دراية كاملة بهذه التحديات ولذلك كان القرار بالاستثمار بقوة في مختلف القنوات المصرفية لتواكب التطورات التى تشهدها الخدمات والمنتجات.

ونوه الى ان بوبيان تصدر المشهد المصرفي في السنوات الاخيرة من خلال طرحه لأكثر من خدمة ومنتج مصرفي لاول مرة في الكويت حيث باتت عبارة لأول مرة في الكويت مرادفا لانجازات بوبيان الالكترونية .

ونوه الشايجي الى ان العام الحالي شهد طرح العديد من الخدمات والمنتجات التى كان لبنك بوبيان السبق في طرحها وهو استمراراً لتربعه على عرش الاول في الكويت سعيا منه لتميز عملاءه ومنحهم تجارب مصرفية فريدة .

ومن ابرز هذه الخدمات كمثال "خدمة مساعد" التى تمكن العملاء من التعامل بصورة دائمة مع حساباتهم من خلال خدمة مميزة الى جانب "خدمة المرابحة الرقمية" التى تنهى إجراءات الحصول على تمويل من خلال الهواتف الذكية او الموقع الالكتروني .

كما اصبح بإمكان عملاء بوبيان لأول مرة في الكويت تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في أي وقت من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وذلك باستخدام التوقيع الالكتروني المصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية PACI.

وتطرق الشايجي الى التعاون مع القطاع الحكومي حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الائتمان الكويتي بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي.