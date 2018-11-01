"زين" الراعي الرئيسي لرالي الكويت الدولي 2018

الخشتي والشيخ عذبي الصباح يتوسطان المتسابقين في الرالي أثناء المؤتمر الصحافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:18 01/11/2018 حدث بتاريخ: 19:18 01/11/2018

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لرالي الكويت الدولي 2018، والذي يُنظّمه النادي الدولي الكويتي للسيارات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات في الفترة من 1-3 نوفمبر الجاري في حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات، وذلك كأول حدث رياضي دولي يُقام في الحلبة.

وشاركت زين في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات بمنطقة عريفجان، والذي شهد حضور رئيس اللجنة المنظمة لرالي الكويت الدولي الشيخ عذبي نايف جابر الأحمد الصباح والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي وعدد من أبرز الرياضيين المُشاركين في الرالي.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي: " نفخر اليوم بالإعلان عن رعاية زين الرئيسية لرالي الكويت الدولي 2018، والذي يتم تنظيمه في حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات كأول حدث رياضي دولي يُقام داخل الحلبة، وهو الأمر الذي نفخر به جميعاً، فبلا شك سيرفع هذا الحدث الدولي من اسم الشأن الرياضي الكويتي في المحافل الرياضية العالمية ".

وأضاف الخشتي: " نؤمن وبشدة بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة داخل الدولة، ونقوم في زين بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث العالمي، هذا بالإضافة إلى رعايتنا وتشجيعنا لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات السيارات بأنواعها ".

واختتم الخشتي قائلاً: " إن مُشاركتنا في رالي الكويت الدولي 2018 تأتي من منطلق حرص زين على تشجيع الجهود المختلفة التي تُساهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، فنحن نضع دعم الرياضة الكويتية في أولويات استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وقد أثمر دعمنا للعديد من أبطال الكويت في مختلف الرياضات بالعديد من الإنجازات التي نفخر بها عاماً بعد عام ".

يذكر أن رالي الكويت الدولي 2018 يُعتبر الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2018، والتي يُشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وتتضمن البطولة خمس جولات تقام في كل من الأردن وقبرص ولبنان والكويت وقطر، ويشارك فيها العديد من أبطال رياضة السيارات في الشرق الأوسط ومنهم العديد من الأبطال الكويتيين، وينظّم الرالي النادي الدولي الكويتي للسيارات وهو عضو الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للسياحة (AIT) والاتحاد الدولي للدراجات الآلية (FIM) والاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات.