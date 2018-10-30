الامارات تؤسّس وحدة اقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

صورة من معرض سيتيسبايس 2018 في مركز دبي التجاري العالمي في 2 أكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:23 30/10/2018 حدث بتاريخ: 18:23 30/10/2018

قرّرت دولة الامارات تأسيس وحدة اقتصادية متخصصة بالعمل على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، في وقت يمرّ اقتصاد البلد الخليجي بمرحلة من التباطؤ، حسبما نقلت الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية.

وأصدر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا أعلن بموجبه إنشاء "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأوضح في مرسوم رئاسي بأن هذه الوحدة "تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وتحديد أولوياتها، والخطط والبرامج المرتبطة بها". كما أنها ستعمل على إنشاء "قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة"، وتهيئة "البيئة الجاذبة" للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وستعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخّصة بموجب أحكام هذا المرسوم "معاملة الشركات الوطنية".

والامارات أكثر دول الخليج استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، وقد تجاوزت هذه الاستثمارات العشرة مليارات دولار في العام الماضي وحده.

لكن الامارات تشهد تباطوءا في اقتصادها مع تراجع أسعار النفط ومداخيل السياحة وسوق العقارات.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه أطلق "حزمة اقتصادية" بقيمة 50 مليار درهم اماراتي (13,6 مليار دولار)، في خطوة تهدف الى تحفيز الاقتصاد.

وأعلنت الامارات قبل ذلك عن قرار برفع نسبة تملك المستثمرين الاجانب العالميين في الشركات لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى عشر سنوات.

وذكر صندوق النقد الدولي في أيار/مايو ان النمو الاقتصادي في الامارات تراجع الى 0.5% عام 2017 من 3% في عام 2016. وبحسب الصندوق، فإن النمو الاقتصادي لأبوظبي، أغنى الامارات السبع، انكمش بنسبة 1,6% العام الماضي، ويتوقع ان ينمو بنسبة 0,5% في 2018.

وتوقّع الصندوق في تقرير الشهر الماضي أن يبلغ معدل النمو في اقتصاد دولة الامارات 2,9 بالمئة هذا العام و3,7 بالمئة العام المقبل.