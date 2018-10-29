بنك برقان: 71 مليون دينار صافي الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2018

بنك برقان

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:27 29/10/2018 حدث بتاريخ: 16:46 29/10/2018

أعلنت مجموعة بنك برقان اليوم عن أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام ، حيث حققت المجموعة صافي دخل بلغ 71.0 مليون دينار كويتي (235 مليون دولار أمريكي) بمعدل نمو 32% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل البنك خلال الربع الثالث من عام 2018 صافي دخل بقيمة 20.5 مليون دينار كويتي (68 مليون دولار أمريكي) بنسبة نمو 36% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس نتائج المجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مدى القوة التشغيلية والكفاءات للبنك.

كما سجلت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نمواً بنسبة 38.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 26.6 فلسًا، وحققت المجموعة عائدا ملموساً على حقوق المساهمين بنسبة 13.4٪ لنفس الفترة.

وبمقارنة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 15٪ لتصل إلى 206.6 مليون دينار كويتي (685 مليون دولار أمريكي). وفي نهاية شهر سبتمبر 2018 ، بلغ إجمالي الأصول 6.8 مليار دينار كويتي (22.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي القروض وسلف العملاء 4.2 مليار دينار كويتي (13.7 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغت ودائع العملاء 3.8 مليار دينار كويتي (12.7 مليار دولار أمريكي).

وتعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بنك برقان، ماجد عيسى العجيل "نواصل تحقيق نتائج قوية في عام 2018 ونحن راضون للغاية عن الأداء العام لمجموعة بنك برقان. إننا على ثقة بمتانة نموذج أعمالنا، حيث أثبت مرونته وقابليته على التكيف، مدعوما بنهج حكيم يركز على التوازن بين المخاطر والعائدات. وقد نجحنا من خلال التزامنا الدقيق بتنفيذ استراتيجيتنا أن نحقق تقدما ملموسا فاق التوقعات في ظل هذه الظروف المتغيرة".

وأضاف "لقد حقق سعيينا الدائم للموازنة بين عملياتنا المحلية والخارجية وتركيزنا على تعزيز تركيبة ايراداتنا نجاحا ملحوظا. إننا نثق بقوتنا التشغيلية وخط أعمالنا القوي الذي يسمح لنا بالتركيز على النمو الإنتقائي الحكيم".

وكان البنك قد أكمل بنجاح في العاشر من أكتوبر عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال حيث قام البنك بجمع 62.55 مليون دينار كويتي من خلال إصدار 240.58 مليون سهم . وتمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بمشاركة قوية من مساهمي البنك. وسيوظف بنك برقان العوائد المحققة من عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأس ماله وللأغراض العامة للبنك.



عن مجلس الإدارة، أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملاءنا ومساهمينا على ثقتهم في قدراتنا. نحن ممتنون لدعمهم، حيث تعكس النتائج القوية للاكتتاب ثقة العملاء في أداء البنك وآفاقه المستقبلية. كما أشكر فريق الإدارة التنفيذية على قيادتهم في تنفيذ استراتيجية الشركة، وموظفينا لدعمهم المستمر والتزامهم". اختتم العجيل.

تشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من مصارفها و شركاتها الإقليمية التابعة، وهي بنك برقان - تركيا ، بنك الخليج الجزائر ، بنك بغداد ، بنك تونس العالمي. هذا وتمتلك مجموعة بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية بأكثر من 167 فرعاً في الكويت، تركيا، الجزائر، العراق، تونس، لبنان، ومكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.