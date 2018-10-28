بنك الخليج يواصل دعمه لمبادرات الصحة واللياقة البدنية من خلال إجراء الفحوصات الطبية لموظفيه

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:13 28/10/2018 حدث بتاريخ: 14:13 28/10/2018

استضاف بنك الخليج في مقره الرئيسي فريق من معهد دسمان للسكري وذلك يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري، لإجراء فحوصات طبية مجانية لموظفيه، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي حول مخاطر مرض السكري وأهمية الكشف المبكر عنه.

ومع اقتراب سباق ماراثون بنك الخليج 642 والذي ستنطلق فعالياته في 17 نوفمبر المقبل، يواصل بنك الخليج دعمه لمبادرات الصحة واللياقة البدنية من خلال تقديم فحوصات طبية مجانية لموظفيه، مكنتهم من معرفة مستوى نسبة السكر بالدم وتقديم الاستشارات الطبية. كما تضمنت الفحوصات قياس مستوى ضغط الدم، والوزن والطول من أجل المساهمة في رفع مستوى الوعي بمرض السكري المتنامي في الكويت، والتأكيد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم.

متحدثاً عن الفعالية، صرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج قائلاً: "يولي بنك الخليج أهمية كبيرة لصحة ورفاهية أفراد عائلة البنك، خاصةً في ظل الاستعداد لماراثون بنك الخليج 642. تشكل التوعية بأهمية نمط الحياة الصحي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها كبنك. ونأمل أن نكون قد تمكنا أيضاً من خلال التعاون مع معهد دسمان للسكري، إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية مرض السكري. ونتوجه بالنيابة عن بنك الخليج، بالشكر إلى فريق المعهد الطبي على تخصيص وقتهم في تثقيف موظفينا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية حول مرض السكري بصورة منتظمة، إلى جانب دور اللياقة البدنية وممارسة الرياضة في مكافحة هذا المرض."

ومن جهته، صرح طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والإعلام لدى معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قائلاً: "يهدف معهد دسمان للسكري إلى الوقاية والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت. ويسرنا التعاون مع بنك الخليج للمساهمة في رفع مستوى الوعي بمرض السكري وأهميته من خلال برامج التعليم، والوقاية والرعاية الصحية الذاتية."

بالإضافة إلى مشاركته في هذه المبادرة، سيقدم معهد دسمان للسكري أيضاً دعمه لماراثون بنك الخليج 642 الذي سينطلق في 17 نوفمبر المقبل، من خلال التعاون مع بنك الخليج في هذه الفعالية. للتسجيل والمزيد من المعلومات عن ماراثون بنك الخليج 642، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية www.gulfbank642marathon.com أو متابعة حساب الماراثون على الإنستغرام @GulfBank642. آخر موعد للتسجيل والمشاركة في السباق هو يوم 16 نوفمبر المقبل. تبرع الآن للمساهمة في جمع الدعم المالي لمن هم بأمس الحاجة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات عبر الموقع الرسمي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي https://donation.krcs.org.kw/ar-KW/Campaign.

للمزيد من المعلومات حول بنك الخليج، بإمكان العملاء زيارة أي من فروع البنك البالغ عددها 58 فرعاً، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني www.e-gulfbank.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1805805، أو استخدام خدمة الـ "واتس آب" التي أطلقها البنك حديثاً على الرقم 65805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج.