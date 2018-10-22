الناهض: قرار اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد" ينتظر قرار البنكين فيما يخص سعر التبادل

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كتب بواسطة: %s الجريدة المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:51 22/10/2018 حدث بتاريخ: 17:51 22/10/2018

أعلن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض اليوم الاثنين إن مجلس الإدارة سيتخذ قراره النهائي بشأن سعر التبادل في صفقة الاندماج مع البنك الأهلي المتحد البحريني خلال أسبوعين بحد أقصى حيث سيتم الافصاح بشكل نهائي.

وقال الناهض في تصريح صحفي على هامش «الملتقى العاشر للشركات المدرجة والمحللين» إن الصفقة تنتظر قرارات مجلسي إدارة البنكين بشأن الموافقة أو الرفض فيما يخص سعر التبادل.

وأضاف أن «بيتك» استلم دراسة المستشار بخصوص سعر تبادل الأسهم في صفقة الاندماج منذ أيام وهي قيد البحث حالياً.

وقال الناهض إن وضع وحدة البنك في تركيا مستقر وإن تأثر الأرباح الصافية بانخفاض الليرة سيكون محدوداً بفضل نمو المحفظة التمويلية للوحدة.

وأضاف «نترقب الخطوات التي ستتخذها السلطات الرقابية هناك والتي كان أبرزها رفع سعر الفائدة بـ 6.25 في المئة حيث أدى هذا الاجراء إلى استقرار الليرة التركية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن هذا الاجراء قلل من هجرة الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي بسبب فرق أسعار الفوائد.

ووصف الناهض عملية التصحيح التي شهدتها الليرة التركية بالـ «ممتازة»، مبيناً أنه لا يوجد لديه تخوفات تذكر بسبب تنوع وتوزع القطاعات الاقتصادية في محفظة تمويل «بيتك تركيا» بيد أن تباطؤ الاقتصاد من الممكن أن يؤثر سلبياً في عملية النمو بالاقتصاد التركي المستدام.