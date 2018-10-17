" زين " تتعاون مع Amazon Prime Video

زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:15 17/10/2018 حدث بتاريخ: 21:34 17/10/2018

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أنها وقّعت اتفاقية توزيع مع Amazon لإطلاق عرض حصري للمرة الأولى في الكويت سيشمل خدمة Prime Video، حيث جاء الإعلان عن الشراكة خلال مُشاركة زين في فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثامنة والثلاثون من أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2018)، وهو الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ويُنظّمه مركز دبي التجاري العالمي بمُشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستقوم زين عبر اتفاقية التعاون الجديدة بإطلاق عرض حصري لقاعدة عملائها – التي تُعتبر الأكبر في الكويت – لتتيح لهم الفرصة بالاستمتاع بخدمة Prime Video بشكل أسهل، والتي تشمل الأفلام والمسلسلات الشهيرة وإنتاجات Prime الأصلية وغيرها الكثير.

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال مُشاركة زين في أسبوع جيتكس للتقنية، وهي المُشاركة التي تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تحوّلها إلى مزوّد الاتصالات الرقمي المتكامل، والذي بدأت الشركة رحلتها فيه من خلال طرحها للعديد من الخدمات والحلول الذكية لقطاعي الأفراد والمؤسسات على مدى السنتين الماضيتين، حيث تُشارك زين في GITEX كشركة الاتصالات الوحيدة التي تُمثّل دولة الكويت في هذا الحدث الإقليمي الرائد.

وتتطلع زين دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تُقدمها، حيث تُرسّخ الشركة سعيها الدائم نحو مواكبة احتياجات وتطلّعات عملائها المختلفة لتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات، وذلك من خلال عقد الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا الرائدة حول العالم.

وتقوم زين خلال مُشاركتها في GITEX باستعراض قدراتها كشريك رئيسي في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035)، والتي تستند على خمسة مُخرجات وسبعة ركائز أساسية، حيث تقوم زين من خلال جناحها في GITEX بتوفير التقنيات اللازمة تحت مظلّة الركائز السبع لتحقيق أهداف رؤية الكويت، بالإضافة إلى تقديم نماذج لأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية.

وترتكز استراتيجية زين حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، بالإضافة إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة وخبرة زين العريقة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية، فهي تعتبر نفسها شريكاً فعّالاً في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت.