طيران الجزيرة تفتتح السوق الحرّة في مبنى ركاب T5 بإدارة شركة ديوفري العالمية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:14 17/10/2018 حدث بتاريخ: 14:15 17/10/2018

أعلنت اليوم طيران الجزيرة، الشركة الكويتية الرائدة في قطاع الطيران منخفض التكلفة على مستوى المنطقة والعالم، عن افتتاح منطقة السوق الحرّة الجديدة في مبنى ركابها الخاص T5 في مطار الكويت الدولي، وذلك بالشراكة مع الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الأسواق الحرّة، ديوفري، وشركة ذات السلاسل.

ويغطي السوق الحرّة في مبنى ركاب الجزيرة مساحة 470 متر مربع وتتوفر فيه أكثر من 3000 منتج تخدم المسافرين في فئات الأغذية ومنتجات الجمال وإكسسوارات السفر والمجوهرات، حيث يوفر السوق كذلك عروضاً حصرية ومنتظمة على منتجات الأغذية والجمال على مدار العام.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: "منذ افتتاح مبنى ركاب الجزيرة هذا العام ويتمتع عملاؤنا ببوابة سفر خاصة بهم تمكّنهم من استكمال إجراءات السفر بسلاسة وسرعة عند السفر من الكويت أو العودة إليها. فاليوم، وبعد قيام عملاؤنا بتسجيل أمتعتهم واستكمال إجراءات الجوازات والأمن في فترة وجيزة، يستطيعون الاستماع بكل ما تقدمه السوق الحرّة الجديدة التي ستليها خدمات ومميزات أخرى سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة. يسرنا أن نكون شركاء مع شركتين رائدتين في هذا المجال مثل ديوفري وذات السلاسل اللتين تخدمان مطار الكويت الدولي منذ أكثر من عقد من الزمان."

وتقوم شركة ديوفري العالمية بإدارة السوق الحرّة مع شريكها المحلي، شركة ذات السلاسل. وتقوم شركة ديوفري بتشغيل أكثر من 2200 سوق حرّة ومحلات تسوّق سياحية ومحلات المطارات في 65 دولة بما فيها الكويت.

ومن ناحيته، قال أندريا بيلارديني، الرئيس التنفيذي لشركة ديوفري لشرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا: "لقد أسعدنا اختيار شركتنا لإدارة السوق الحرّة في هذا المبنى المميز. تعمل شركة ديوفري وشريكتها، ذات السلاسل، في مطار الكويت الدولي منذ أكثر من 12 عاماً حيث اكتسبت مفهموماً مفصلاً لما يحتاج له السوق والعملاء في الكويت. وقد وضعنا هذه الخبرة الطويلة في عملية إنشاء سوقاً بمعايير عالمية، ونحن على ثقة تامة من أنه سيقدم تجربة تسوق معززة للمسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص الشكر لزملائنا في شركة طيران الجزيرة الذين عملنا معهم في شراكة وثيقة لإنشاء هذا المتجر الجديد والاستثنائي."

افتتح طيران الجزيرة مبنى ركابه الخاص T5 في شهر مايو من العام الجاري، إذ يهدف إلى تقديم تجربة سفر سلسة تسع لأكثر من 2.5 مليون راكباً سنوياً عبر رحلة إجراءات تغطي 90 متراً من مواقف السيارات إلى دخول الطائرة.