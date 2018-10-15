دايملر إيه جي تعين مجموعة الملا موزعاً جديداً لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:36 15/10/2018 حدث بتاريخ: 15:48 15/10/2018

أعلنت "دايملر إيه جي"، الشركة المصنّعة لسيارات مرسيدس-بنز، عن اختيار "مجموعة الملا" لتكون الموزع الجديد في الكويت والتي تدير أعمالها باسم "شركة الملا لشراء وبيع السيارات". وتشمل اتفاقية التوزيع المبرمة بين الشركتين كلاً من السيارات السياحية والفانات، بالإضافة إلى الشاحنات والحافلات.

واختيرت مجموعة الملا باعتبارها واحدة من الشركات المتنوعة الرائدة في القطاع الخاص بدولة الكويت، واعتماداً على المعايير التي تعتمدها مرسيدس-بنز لانتقاء موزعيها في مختلف أرجاء العالم. وستدخل اتفاقية التوزيع حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2019.

وفي معرض تعليقها على اختيار مجموعة الملا، تحدثت الأنسة بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة دايملر إيه جي المسؤولة عن مبيعات وتسويق سيارات مرسيدس-بنز، قائلةً: "لدينا الكثير من الآمال على اتفاقية التوزيع الجديدة مع مجموعة الملا. وتتماشى هذه الخطوة مع التزامنا الدائم بتلبية متطلبات عملائنا أولاً ومنحهم تجربة قيادة تفوق توقعاتهم".

من جانبه، علّق طلال أنور الملا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الملا، قائلاً: "نجحنا في توفير الركيزة الأساسية التي ستعتمد عليها مرسيدس-بنز في تسيير أعمالها المستقبلية في الكويت بكل نجاح من خلال هذه الاتفاقية. ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستكون بداية ناجحة نظراً لدورها الكبير في تلبية الطلب المتزايد على سيارات مرسيدس-بنز في سوق هذه المنطقة".

ووقعت الشركتان عقود الشراكة في حفل خاص أُقيم في المقر الرئيسي لشركة دايملر إيه جي في مدينة شتوتغارت الألمانية، بحضور بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة دايملر المسؤولة عن مبيعات وتسويق مرسيدس-بنز، وماتياس لوهرس الرئيس الإقليمي لسيارات مرسيدس-بنز، وأندريا فون فالفيلد رئيس التسويق والمبيعات والخدمات لشاحنات مرسيدس-بنز بالنيابة عن شركة مرسيدس-بنز كل من. كما حضر بالنيابة عن مجموعة الملا كل من طلال أنور الملا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الملا إلى جانب عماد فليحان المدير التنفيذي للسيارات في مجموعة الملا .

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