الكويتية: شراء 8 طائرات من شركة ايرباص والاستلام ابتداء من مارس 2019

الجاسم يوقع عقد شراء الطائرات

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:02 15/10/2018 حدث بتاريخ: 15:02 15/10/2018

تنفيذا للخطة الاستراتيجية للناقل الوطني (الخطوط الجوية الكويتية) وتعزيزا لقدراتها التشغيلية من خلال مكونات اسطولها من الطائرات، يسر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم الإعلان بأن الشركة وقعت اليوم الاثنين الموافق 15 اكتوبر 2018 في (مدينة تولوز الفرنسية) اتفاقية شراء 8 طائرات من طراز (A330-800 NEO) متوسطة الى بعيدة المدى وهي ذات كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية مقارنة بنظيراتها من الطائرات.

وتعتبر الخطوط الجوية الكويتية من أوائل الشركات في العالم التي تعتمد هذا النوع من الطائرات الحديثة في تشكيل اسطولها وبموجب هذا الاتفاق حققت الخطوط الجوية الكويتية وفراً في التكاليف الرأسمالية للأسطول بتركيبته الجديدة، فضلاً عن التحسين بتكاليف تشغيل الطائرات.

ويأتي توقيع العقد بعد جولات من المفاوضات الفنية والتجارية تم عقدها بين ممثلي (مصنع أيرباص) و (الخطوط الجوية الكويتية) خلال الخمسة شهور الماضية.

وبناء على ما تقدم سيتكون اسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية من 38 طائرة موزعه على الطرازات التالية والتي ستحقق مرونة في الاستخدام من خلال الخطوط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى:-

- 5 طائرات (أيرباص A350-900)

- 8 طائرات (أيرباص NEO A330-800)

- 15 طائرة (أيرباص A320 NEO)

- 10 طائرات (بوينغ B777 -300ER)

وسيتم استلام طائرات أيرباص الجديدة عبر جدول زمني يمتد بين مارس 2019 حتى نهاية العام 2026، والتي ستحل محل الطائرات المستأجرة المستخدمة حالياً وفقاً للجدول المتفق عليه.