"زين" تُسخّر قُدراتها التكنولوجية لتحقيق رؤية "كويت جديدة" في GITEX

سمو الشيخ حمدان وحديث مع بدر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:23 14/10/2018 حدث بتاريخ: 16:41 14/10/2018

افتتحت شركة زين الكويت جناحها الخاص في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الذي تستضيفه إمارة دبي حتى 18 أكتوبر الجاري، حيث يجتمع قادة ورواد التقنيات الحديثة في هذا الحدث العالمي تحت سقف واحد على مدار خمسة أيام، لاستعراض أحدث التجارب والتطبيقات التكنولوجية التي ستغذي ثورات العالم الرقمي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات الافتتاح شهدت زيارة صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث استقبل سموه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وإيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت، وبحضور سعادة القنصل العام لدولة الكويت في إمارة دبي ذياب الرشيدي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من شركاء زين الاستراتيجيين من الشركات العالمية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال جولته في جناح الشركة بالدور الريادي الذي تقوم به شركة زين في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط، وجهودها في مجالات الابتكار في قطاع المشاريع والأعمال الذي يشهد طفرات تطويرية في أسواق المنطقة.

وبينت زين أن مُشاركتها في هذا الحدث الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي مع كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاءت للأهمية الكبيرة التي يحظى بها في صناعة تكنولوجيا الاتصالات، حيث يُعتبر أسبوع جيتكس للتقنية من الفعاليات الكبرى في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وأفادت الشركة أن مشاركتها تبرز جهودها في مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التي تستهدف منها تعزيز فرصها في التحوّل إلى مزوّد الاتصالات الرقمي المتكامل، والذي بدأت رحلتها فيه من خلال طرحها للعديد من الخدمات والحلول الذكية لقطاعي الأفراد والمؤسسات على مدى العامين الماضيتين، وذلك كشركة الاتصالات الوحيدة التي تُمثّل دولة الكويت في هذا الحدث الإقليمي الرائد وسط محط أنظار الشركات العالمية.

وأوضحت الشركة أنها تهدف من مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية استعراض امكاناتها وقدراتها كشريك رئيسي في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035) المنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035، والتي تستند على خمسة مُخرجات وسبعة ركائز أساسية، حيث تقوم زين من خلال جناحها في GITEX بتوفير التقنيات اللازمة تحت مظلّة الركائز السبع لتحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت.

وبينت زين أنها تقوم من خلال مُشاركتها في GITEX بتقديم نماذج لأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك استناداً على الركائز السبع لخطة التنمية لدولة الكويت، وهي مجالات الأمن الذكي، والتعليم الذكي، والرعاية الصحية الذكية، والتنقّل الذكي، والمعيشة الذكية، والاقتصاد الذكي، والبنية التحتية الذكية.

وتشمل الحلول الذكية التي تستعرضها زين خلال GITEX حلول مجالات الأمن الذكي كالتحكم في الوصول/الدخول، إدارة الهوية، الإخطار الجماعي، مراقبة الفيديو،والاتصالات بين القواعد/المراكز المختلفة، ذكاء الأعمال، بالإضافة إلى حلول مجالات التعليم الذكي كالفصول الدراسية المتصلة، والفصول الافتراضية، هذا إلى جانب مجالات الرعاية الصحية الذكية كحلول إدارة الأمراض المزمنة عن بعد، وحلول التعاون الطبي عن بعد، والرعاية الصحية عن طريق الخدمات السحابية، وغيرها.

وتضم الحلول الذكية التي تستعرضها زين أيضاً حلول مجالات التنقّل الذكي كمواقف السيارات الذكية، المراقبة عن بعد، اللافتات العامة الذكية، هذا بالإضافة إلى حلول مجالات المعيشة الذكية كالمناطق الذكية، إدارة الطاقة، إدارة المرافق، الإضاءة الذكية، والمقاعد الذكية، اللافتات الرقمية، حاوية المهملات الذكية، إلى جانب مجالات الاقتصاد الذكي كمنصة الاستثمار الذكية، المحفظة الالكترونية، منصة الدفع، محلات التجزئة الذكية، وأخيراً حلول مجالات البنية التحتية الذكية، التي تشمل حلول منصة الـ DNX المتكاملة التي تقوم بتطوير الخدمات الرقمية المتعلقة بالبنى التحتية وإدارتها وإدارة عملياتها.

وستقوم زين أيضاً من خلال مشاركتها في GITEX بالتركيز بشكل كبير على استعراض قُدرات تقنيات الاتصالات المتكاملة لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) التي بدأت الشركة بالاستثمار فيها في شهر يونيو الماضي، والتي تُمثّل نقلة نوعية للكفاءة التشغيلية لشبكة زين في الكويت، وهي الخطوة التي جعلتها من أوائل الشركات في الكويت وأسواق المنطقة التي تتبنى هذه الحلول التكنولوجية لتلبي احتياجات قاعدة العملاء ومجتمع قطاع الأعمال وتدعم التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.

وتستعرض زين أيضاً في GITEX حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي تمتد لتغطي العديد من المجالات والقطاعات المحورية، وهي الحلول التي صممتها الشركة خصّيصاً لتُواكب ريادتها في التحوّل الرقمي بالسوق الكويتي، هذا إلى جانب تقديم استراتيجيات وحلول مبتكرة عن طريق شركة NXN، وهي ذراع زين في قطاع المدن الذكية التي تتواجد إلى جانب زين لطرح أحدث الحلول الذكية التي تحقق أهداف خطة التنمية للدولة وخاصةً فيما يتعلق برفع كفاءة البنى التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة وتطوير مجالات التعليم والصحة والأمن وسلامة المجتمع والتنمية الاقتصادية.

وأكدت زين أنها مُلتزمة بتعزيز التوسع في مجالات الحياة الذكية والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى مشاركة القطاع العام لتنفيذ الركائز السبع الرئيسية التي وضعتها رؤية الكويت لعام 2035، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنوع الرقمي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواءً في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.

وأكدت زين أن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية سيساهم في إثبات إمكاناتها في تفعيل المجتمع الرقمي، وسيعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جبهات متعددة خاصة مع شركائها الاستراتيجيين، هذا بالإضافة إلى أنها ستحفز من جهود الشركة في أن تصبح المزود الرائد في مجال نمط الحياة الرقمي.