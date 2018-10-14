افتتاح أول محل للعلامة التجارية "اسيكس" في الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:14 14/10/2018 حدث بتاريخ: 16:14 14/10/2018

أعلنت اليوم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، الشركة الرائدة في توفير العلامات التجارية الرياضية العالمية في الكويت، عن إطلاق المحل الرئيسي الأول للعلامة التجارية الرياضية "أسيكس" "ASICS" في الشرق الأوسط، وذلك خلال احتفال تحت عنواني "أي موف كويت" "I Move Kuwait"، و"أي موف مي" "I Move ME" ضم أنشطة تفاعلية عدة داخل المحل الواقع في مجمع الأفنيوز، المرحلة الرابعة، منطقة إلكترا.

أطلقت العلامة التجارية "أسيكس" "ASICS"، المختصة بإنتاج المستلزمات والملابس الرياضية، فرعها الأول في الكويت على مساحة 160 متر مربع والذي يوفّر أحدث مجموعات المنتجات الرياضية عالية الجودة من رياضة الجري والتنس وغيرها من الألعاب الرياضية إلى جانب المجموعة العملية "أسيكس تايغر" "ASICSTIGER".

وتماشياً مع اتجاه العلامة التجارية "أسيكس" ومنصتها التفاعلية الثابتة "أي موف مي" "I MOVE ME" تم إطلاق المحل ضمن احتفالية بعنواني "أي موف كويت" "I MOVE KUWAIT"، و"أي موف مي" " MOVE ME" حيث ضمت أنشطة تفاعلية عدة كان من بينها عرض ليزر حصري لمحل "أسيكس" مما شجع الزوار على زيارة المحل والاستمتاع بعدد من الألعاب والأنشطة مثل مصارعة الذراع وجهاز "ويي" للياقة البدنية. وفضلاً عن ذلك ولضمان تجربة تسوق متكاملة جرّب الزوار تقنية "موشن أي دي" لضمان اختيار الحذاء المناسب لهم. وقد حضر الحفل كل من سفير دولة اليابان في الكويت سعادة السفير/ تاكاشي أشيكي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد فيصل المطوع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء شركة "بوش". وقد قدم الحفل كل من ناتالي بسمه المعروفه على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "نات بسمه"، والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي فهد خالد اليحيا المعروف بـ"دايت نينجا".

ويوفّر المحل الرئيسي الأول للعلامة التجارية "أسيكس" "ASICS" لعملائه من محبي الرياضات المختلفة تجربة رياضية متكاملة ومتعة في التسوق، بما في ذلك فرصة تجربة أحدث الابتكارات والتكنولوجيا التي تساعد على اختيار الحذاء الأمثل وهي تقنية "أسيكس موشن أي دي" "ASICS MOTION ID"، وهو جهاز علمي متطور يسجل أربعة قياسات في وقت واحد وهي "برونيشن إكسكيورشن" PRONATION EXCURSION الذي يقيس حركة القدم الخلفية ويساعد على تحديد الدعم الطبي المناسب، و"برونيشن فيلوكيتي" PRONATION VELOCITY ويساعد على تحديد الصلابة المثلى لدعم مفصل الكاحل، و"كوليجن جي فورس" COLLISION G-FORCE الذي يرتبط مع تأثير الأرض ويساعد على تحديد التوسيد الأمثل لحركة القدم، و"سموثنيس" SMOOTHNESS الذي يحدد كفاءة أسلوبك في الجري.

ويضم المحل الجديد مجموعتين جديدتين من محفظة "أسيكس" "ASICS" ويوفر عروضاً فريدة لكل منهما:

"أسيكس" ASICS: الملابس والمعدات الرياضية مصممة للرياضيين وعشاق الرياضة بغرض تحسين الأداء من خلال تقديم أفضل المنتجات المعتمدة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والبحوث الأساسية للجسم البشري فيما يخص احتياجاته في العتاد الرياضي.

"أسيكس تايغر" ASICSTIGER: علامة تجارية مبنية على أساس رياضي ومعروفة بطابعها العملي، تقدم للعملاء أحذية وملابس مستوحاة من اندماج الثقافات والتكنولوجيا اليابانية والتصاميم العملية التي تأخذ هذه المنتجات إلى ما هو أبعد من مجرد الطرح والاختراع التقليدي للمنتجات. وإنّ جوهر مجموعة "أسيكس تايغر" ASICSTIGER يقع في فكرة التراث والابتكار وينعكس ذلك في المنتجات المختلفة للعلامة التجارية.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس شركة "أسيكس" "ASICS" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سكوت واكفيلد: "إن إطلاق "أسيكس" في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في السوق الكويتي يعد فرصة جوهرية بالنسبة لنا في طريق تطوير هذه العلامة التجارية. وإن هذه الخطوة قد جاءت كمرحلة تالية من خط توسعنا بعد أن قمنا في العام الماضي بإنشاء شركة في المنطقة. وإننا واثقون تماماً من أن شراكتنا مع شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ستصب في مصلحة الطرفين حيث ستتمكن "أسيكس" من تزويد السوق الكويتي بمنتجات رياضية ذات جودة عالية تلبي متطلباتهم وتساعدهم على انتهاج نمط حياة أكثر صحة وأكثر عملية."

ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد المطوع: "نلتزم في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بفهم احتياجات عملائنا والاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير من أجل تزويدهم بأحدث الملابس والمعدات الرياضية ذات الجودة العالية وأكثرها طلباً في السوق. ويسرنا افتتاح محل "أسيكس" "ASICS" ليكون المحل الأول لهذه العلامة التجارية في الشرق الأوسط، ونشجع محبي الألبسة والمعدات الرياضية إلى زيارة المتجر والاستمتاع بتجربة تسوق رياضية متكاملة."

في عام 2018، كشفت العلامة التجارية "أسيكس" "ASICS" عن منصة جديدة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين عبر هاشتاغ "أي موف مي" I MOVE ME وهي نسخة حديثة لمقولة العقل السليم في الجسم السليم حيث ترتبط الرفاهية العقلية والبدنية ارتباطاً وثيقاً، كما يرتبط المنتج مع العلامة التجارية "أسيكس" "ASICS" لخلق منتجات عالية الجودة تتيح للمستهلكين للاحتفال بحركاتهم الخاصة. يتم طرح هذه الفلسفة من خلال المنتجات المعروضة في محلات "أسيكس" "ASICS" في جميع أنحاء العالم والتي سيتم توفيرها في المحل الجديد في الكويت.

يقع محل "أسيكس" "ASICS" في المرحلة الرابعة من مجمع الأفنيوز، منطقة "إلكترا"، ويفتح أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً من الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً من الخميس إلى السبت. ويمكن الوصول بسهولة للمحل من مدخل المواقف رقم 26.