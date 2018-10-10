بنك بوبيان يحقق 40.3 مليون دينار أرباحا صافية حتى سبتمبر 2018

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:19 10/10/2018 حدث بتاريخ: 14:20 10/10/2018

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية حتى سبتمبر 2018 بلغت 40.3 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 15.83 فلس مقارنة مع 13.21 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد تعليقا على هذه النتائج الإيجابية " مع اقتراب العام الحالي من النهاية فإننا نشعر بارتياح كبير الى ما تحقق من نتائج ايجابية على مدار الاشهر التسعة الاخيرة وبما يحقق طموحات مساهمينا " .

واضاف " رغم التحديات التى تتعلق بالمنافسة فاننا نجحنا بفضل من الله ثم بفضل مواردنا البشرية من تحقيق اهدافنا في الاستحواذ على حصص سوقية في مختلف القطاعات سواء في خدمات الافراد او الشركات " .

واكد ان ذلك يدل على مدى الثقة التى بات البنك يتمتع بها في مختلف الاوساط سواء على مستوى المساهمين او العملاء وهو ما انعكس ايجابيا على ارتفاع جميع مؤشرات البنك المالية .

** نمو ايجابي في ابرز المؤشرات

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية سبتمبر حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 11% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 105 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها15% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.6 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 9%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 396 مليون دينار كويتي مقارنة مع 364 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام الماضي إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 12% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 8.4 % حالياً بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 11.2 % الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 12% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

** الافضل تكنولوجيا

من ناحية أخرى قال الماجد أن البنك وبعد وصوله الى الفرع 43 سوف يستمر في افتتاح المزيد من الفروع مؤكدا أنه " في موازاة توسعنا الجغرافي محليا لنكون الأقرب إلى عملائنا فإننا مستمرون في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية الالكترونية التى وضعتنا في مقدمة البنوك المحلية لنلبى مختلف متطلبات عملائنا".

وكان بوبيان قد أكد مرة أخرى تفوقه ومركزه المتقدم في مجال التكنولوجيا المصرفية في الكويت والشرق الاوسط بحصوله على 3 جوائز من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية مؤخرا وهي جائزة افضل بنك اسلامي في منطقة الشرق الاوسط في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية ( الرقمية ) DIGITAK BANK وجائزة الافضل على مستوى الكويت في نفس المجال الى جانب جائزة اخرى كأفضل بنك ابداعي في هذا المجال .

ونوه الماجد الى ان هذا التقدير من مؤسسة عالمية مشهود لها بالشفافية والحيادية يؤكد ان ما بدأه البنك قبل سنوات قد بدأ يؤتي ثماره من خلال التطورات الاخيرة التى شهدها السوق الكويتي المتجه بقوة نحو الاستثمار في الخدمات المصرفية التكنولوجية .

** سبق الابداع والابتكار

ونوه الماجد الى ان العام الحالي شهد طرح العديد من الخدمات والمنتجات التى كان لنك بوبيان السبق في طرحها وهو استمراراً لتربعه على عرش الاول في الكويت سعيا منه لتميز عملاءه ومنحهم تجارب مصرفية فريدة .

ومن ابرز هذه الخدمات كمثال "خدمة مساعد" التى تمكن العملاء من التعامل بصورة دائمة مع حساباتهم من خلال خدمة مميزة الى جانب "خدمة المرابحة الرقمية" التى تنهى إجراءات الحصول على تمويل من خلال الهواتف الذكية او الموقع الالكتروني .

كما اصبح بإمكان عملاء بوبيان لأول مرة في الكويت تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في أي وقت من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وذلك باستخدام التوقيع الالكتروني المصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية PACI.

وتطرق الماجد الى التعاون مع القطاع الحكومي حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الائتمان الكويتي بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي.

واضاف " قمنا في العام الحالي بإطلاق إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمنح اصحاب هذه المشاريع العديد من الخدمات والمنتجات المصممة للمساعدة في تطوير ونمو مشاريعهم " .

من ناحية اخرى أكد الماجد أن " بوبيان مستمر في تقديم اعلى مستويات الخدمة لعملائه انطلاقا من شعاره ( نعمل باتقان ) والذي اصبح سمة لجميع ما يقدمه البنك من خدمات ومنتجات تهدف الى تسهيل حياة العملاء ومنحهم المزيد من السهولة في مناحي حياتهم اليومية " .

ونوه في هذا الإطار إلى استمرار تربع بنك بوبيان على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزتين من مؤسسة " سيرفس هيرو " العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الثالثة بالإضافة الى جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثامن على التوالي منذ عام 2010 .

وأضاف " كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت " مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء.

** المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية

وأشار الماجد إلى أن الفترة المنقضية من العام الحالي كانت مميزة بالأنشطة والفعاليات التى نظمها البنك في إطار مسئوليته الاجتماعية لدعم الشباب ومختلف فئات المجتمع مشيرا الى ان الربع الاخير من العام الحالي سوف يشهد المزيد من المبادرات التى سيطلقها البنك في إطار دعمه للانشطة والفعاليات الصحية بالتعاون مع روابط ومؤسسات صحية في الكويت .

وقال الماجد أن بوبيان يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والتى يشكل الشباب غالبيتها مشيراً إلى تميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً مما ساهم في حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت» والتي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلس وزراء العمل.