"بيتك": توفير منصة مصرفية رقمية متطورة وملائمة لاحتياجات المستخدم

وليد مندني متحدثا خلال المؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:12 09/10/2018 حدث بتاريخ: 16:12 09/10/2018

أشار رئيس الخدمات المصرفية والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، وليد خالد مندني، الى ان البنك يواصل جهود تحقيق تجربة عملاء متميزة من خلال توفير منصة خدمات مصرفية رقمية متطورة وملائمة لاحتياجات المستخدم، منوها بان متطلبات العملاء متسارعة ومتغيرة، وأن البنوك تحتاج إلى التكيف مع الاحتياجات المتغيرة والمتسارعة للعملاء والسوق.

كلام مندني جاء خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر "عرب نت الكويت"، المنعقد في قاعة الراية، والذي يجمع أبرز المستثمرين وقادة القطاع الرقمي وروّاد الأعمال وعدد من كبار المصرفيين والمختصين ورجال الاعمال والمهتمين بصناعة التكنولوجيا المالية، الى جانب عدد من المسؤولين من جهات حكومية مختلفة، بهدف استكشاف محاور التكنولوجيا المالية "Fintech" والتحولات التي تم إنشاؤها بواسطة البيانات الكبيرة، وتقنية البلوكتشين Blockchain، والذكاء الاصطناعي "AI" والفرص العملية المتاحة للبنوك ومقدمي الخدمات المالية.

وأضاف مندني ان "بيتك" نجح في اطلاق باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات بالاعتماد على احدث التكنولوجيات المتطورة، منوها بأن البنك اطلق مبادرتين في الذكاء الاصطناعي وهما شراكة لاستخدام تكنولوجيا الروبوت المتطورة والرائدة في مجال الاتمتة على عدد من عملياته التشغيلية، مع شركة إرنست اند يونغ (EY)، والشات بوت (Chatbot)، بالتعاون مع "مايكروسوفت".

وفيما يخص تكنولوجيا البلوكتشين، اشار مندني الى ان "بيتك" وقع اتفاقا مع “RippleNet“ لاجراء تحويلات مالية دولية وفق اعلى معايير السرعة، منوها بأن "بيتك" يحمل في جعبته الكثير من الخدمات المتطورة التي سيُكشَف عنها النقاب قريبا.

وفي عالم المدفوعات، لفت مندني الى ان "بيتك" اطلق وللمرة الاولى في الكويت، خدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الانترنت بسرعة وأمان. كما نجح البنك باطلاق نظام مركزي لشبكة التراسل SWIFT "السويفت" للمدفوعات العالمية على مستوى المجموعة.

وأطلق "بيتك" جهاز XTM الذي يعتبر فرعا إلكترونيا صغيرا يوفر خدمة فائقة الجودة للعملاء من غير تأخير وبكفاءة عالية باعتماد تقنيات تفاعلية ذاتية، حيث يقدم خدمة فتح حسابات بشكل ذاتي وباقة كبيرة من الخدمات المصرفية للعملاء، دون الحاجة لمراجعة الفرع.

وذكر مندني التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية، مبينا ان تبني التكنولوجيا لم يعد امرا صعبا، مؤكدا اهمية المرونة في مجال عمل البنوك في تبني التقنيات الجديدة من خلال تغيير جذري في العقليات والمهارات في المؤسسة، وأيضا من خلال خلق البنية التحتية المناسبة لبناء شراكات استراتيجية ناجحة مع مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الـ Fintechs.

وشدد على أن تجربة العملاء لا تزال هي المحرك الرئيسي لمعظم التغييرات التي نشهدها، منوها باستمرار ارتفاع معايير الخدمة، الامر الذي يتطلب الاستمرار في تحقيق متطلبات العملاء الذين يتعاملون مع مؤسسات عالمية مثل آبل، وغوغل، وآمازون وغيرها.

وقال مندني: "وفي موازاة ذلك، ما زلنا نرى العديد من الاتجاهات التي تتكشف محليا وإقليميا وحتى عالميا: الاتجاه الأول هو الضوابط، حيث يصدر بنك الكويت المركزي لائحة المدفوعات الإلكترونية لوضع الضوابط التي تشتد الحاجة إليها في عالم المدفوعات. لقد شهدنا أيضا ضوابط إقليمية تنظم خدمة الترميز tokenization،على تقنيات المحفظة الذكية وغيرها، مشيرا الى ان المشهد الرقابي لا يزال ديناميكيا ومحوريا للغاية في تحديد اتجاه الأسواق، والأهم من ذلك في حماية المستهلكين من التقنيات الفضفاضة، الامر الذي يعزز الثقة في التكنولوجيا الرقمية."

وأورد مندني في كلمته اهمية الرقمنة، مبينا ان العالم الرقمي والخدمات الرقمية باتت اساسية في كافة العمليات داخل المؤسسات.

وقال ان الذكاء الاصطناعي (AI) لم يعد مقتصرا في التطبيق على روبوتات الشطرنج او الالعاب، انما يلعب دورا كبيرا في المهام اليومية للعمل عبر التعامل مع العملاء وفي الاعمال التشغيلية.

وعن البلوكتشين، ذكر مندني ان هذه التقنية ليست بيتكوين، ولا لايتكوين ولا مونيرو ولكن "تقنية رقمية متزامنة"، مشيرا الى ان "بيتك" استخدم تقنية البلوكتشين على التحويلات المالية، سيما مع اكتساب هذه التكنولوجيا فهماً أكبر من قبل المستخدمين والمصارف والجهات الراقبية.

ولفت مندني الى اتجاه عالم المدفوعات الذي يقترب كثيراً من الحياة اليومية للمستهلكين، قائلاً: "لقد شهدنا تطورات مهمة في مجال المدفوعات الالكترونية، مع تزايد تقنيات الـ NFC بشكل قوي في الكويت، وتحول تقنية الترميز الى محور رئيسي في عالم المدفوعات، وظهور خدمة الـ Apple Pay إلى المنطقة، ومن المؤمل قريباً إلى الكويت والأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك توفير خدمة المحافظ الذكية التي أطلقتها البنوك المحلية."

وختم مندني بالتأكيد على أهمية مؤتمر "عرب نت" كونه يحفز على العودة خطوة إلى الوراء وإلقاء نظرة أوسع على المكان الذي نقف فيه في عالمنا المتغير باستمرار، وذلك لادراك مدى السرعة التي يتغير بها عالمنا، وحجم القوى التي ترسم العالم المصرفي.

ويشارك "بيتك" في المؤتمر كراع بلاتيني وذلك من منطلق حرصه على التواجد في المؤتمرات والملتقيات التي من شأنها دعم القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاعمال مع ابراز دور "بيتك" في مواكبة التطور الرقمي. ويتناول المؤتمر محاور عديدة ابرزها التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والأعمال المصرفية، والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوسائط الرقمية والإعلانات من خلال عدة ندوات منفصلة.

كما يستعرض المؤتمر مسابقات لتسليط الضوء على المواهب والمبتكرين الناشئين في ريادة الاعمال والتكنولوجيا المتطورة.

ويقدم البنك جائزة "بيتك" للمشاريع الناشئة KFH People’s Choice Start-Up Award، وهي الجائزة الاولى من نوعها على مستوى الكويت بقيمة 5000 دولار امريكي للفائز، في اطار الحرص على تحفيز ودعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا المالية.