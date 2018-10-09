"زين" الشريك الاستراتيجي لـ "تمكين الشباب" للسنة السابعة على التوالي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:55 09/10/2018 حدث بتاريخ: 12:55 09/10/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية للمشروع الوطني الأكاديمي " تمكين الشباب " للسنة السابعة على التوالي، والذي سيقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في فندق فورسيزونز.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لهذه المبادرة الأكاديمية على مدار السنوات السبع الماضية نبعت من إيمانها بضرورة تشجيع المبادرات والبرامج التي تهدف بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي الذي يشكّل الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي " تفخر زين اليوم بالإعلان عن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب للعام السابع على التوالي، فلطالما كانت زين الداعم الرئيسي لهذه المبادرة الأكاديمية الوطنية منذ تأسيسها، وهذا واجبها كشريك رئيسي للمساهمة في تنمية هذا القطاع الجوهري في المجتمع الذي تعمل فيه ".

وأضاف الخشتي " يعتبر مؤتمر تمكين الشباب واحداً من أكبر المبادرات الأكاديمية التي تعنى بالشباب على مستوى الكويت بل وعلى مستوى الخليج العربي، فالمؤتمر يتميز عاماً بعد عام باستضافة نخبة من الرواد والمفكرين من المستويين المحلي والعالمي في مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والإعلام الاجتماعي وغيرها، والكثير منهم هم من مؤسسي كبرى الشركات العالمية وقياديي المؤسسات المحلية الأكثر نجاحاً والشخصيات الأكثر تأثيراً في الإعلام الحديث، والذين يحضرون حصرياً لمشاركة خبراتهم ورؤيتهم مع الشباب الكويتي الذي يتشوق لمقابلتهم ".

وأكد الخشتي بقوله " تنتهز زين بتواجدها في مؤتمر تمكين الشباب ومنذ تأسيسه الفرصة لتؤكد على التزامها الكامل بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية بالشكل الذي يعزز الروابط مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي، و خاصة تلك التي تعمل على تنمية المجتمع وأفراده بمختلف المجالات والأصعدة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ".

يذكر أن مؤتمر " تمكين الشباب " بنسخته السابعة المقرر انطلاقه في الفترة من 5 - 6 نوفمبر القادم سيقدّم محتوى غني للدورات التدريبية وورش العمل التي يلقيها أبرز المحاضرين والخبراء والمستثمرين العالميين من ضمنهم ميتش لو الرئيس التنفيذي لشركة Movie Pass وعضو الفريق المؤسس السابق في شركة Netflix ونائب رئيس تطوير الأعمال والتحالفات الاستراتيجية والرئيس السابق لشركة Redbox، وجيسون ويلر نائب الرئيس المالي السابق في شركة Google والرئيس التنفيذي المالي السابق في شركة Tesla.

ويهدف مؤتمر " تمكين الشباب " بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة للشباب للالتقاء مع أبرز الشخصيات العالمية من الأكاديميين وصانعي أبرز العلامات التجارية حول العالم والشخصيات المحلية البارزة في مجالات الاقتصاد والتنمية والصناعة وغيرها، هذا بالإضافة إلى فتح باب العمل التطوعي الجاد أمام أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة من الشباب الكويتي لصقل مهاراتهم في بيئة عمل احترافية.

وأكدت زين أنها تحرص من خلال رعايتها لمؤتمر " تمكين الشباب " على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أكمل وجه، وذلك بتشجعيها الدائم و المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة التي تصب في صالح الشباب الكويتي.