بنك الكويت الوطني – السعودية يوقع اتفاقية تجديد تسهيلات بقيمة 124.6 مليون ريال

المدير العام لبنك الكويت الوطني - السعودية هاني يحيى آل غالب

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:11 08/10/2018 حدث بتاريخ: 17:12 08/10/2018

أعلن بنك الكويت الوطني – السعودية عن توقيعه لاتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية مع الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بقيمة 124.6 مليون ريال سعودي وبضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة.

وقال المدير العام لبنك الكويت الوطني - السعودية، هاني يحيى آل غالب "إن فترة اتفاقية التسهيلات ستمتد حتى31 مايو 2019 "، موضحاً أن الشركة ستستخدم هذه التسهيلات في سداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة وتمويل رأس المال العامل.

وأكد آل غالب على أن البنك يسعى إلى تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات السعودية، مشيراً إلى أن البنك لديه القدرة على توفير كافة الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص حيث تعد من أهم الأسواق المستهدفة للبنك، لاسيما وأنها من أكبر أسواق المنطقة.

وأضاف أن البنك مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية والتمويلية الجيدة في السوق السعودي، ويسعى جاهداً لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية لعملائه تغطي شريحة واسعة من القطاعات المختلفة كالتمويل التجاري، المقاولات، الشركات، التجزئة والخزانة.

وأشار آل غالب إلى أن البنك يحتل مكانة مميزة ضمن قائمة البنوك الخليجية تمكنه من تحقيق نمو مستقبلي جيد، حيث يعتبر الوطني من أكبر المجموعات المصرفية التي تتمتع بملاءة مالية عالية على مستوى المنطقة.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني افتتح أول فرع له بالمملكة العربية السعودية في جدة عام 2006 وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة واستثمار الروابط الوثيقة بين الكويت والسعودية، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تغطي العديد من الخدمات محلياً لعملاء مجموعة الوطني. وسوف يقوم بنك الكويت الوطني بافتتاح فرع في كل من مدينة الرياض والخبر قبل النصف الاول من 2019 وهذا بالإضافة الى الفرع الرئيسي جدة.

ويضم الوطني - السعودية فريقاً متمرساً من مدراء علاقات العملاء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية معدة وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. ويشارك في العديد من الصفقات المحلية مستفيداً من الخبرات التي توفرها مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال المشاريع والتمويل المشترك.

كما يعمل فرع البنك في جدة بصورة وثيقة مع نظرائه في شبكة فروع الوطني وشركاته التابعة، وذلك لتوفير الدعم لعملائه فيما يتعلق بصفقاتهم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأخرى على صعيد الاستثمارات العالمية.

ويتمتع بنك الكويت الوطني من خلال تواجده بشبكة فروع محلية وعالمية عبر 4 قارات، حيث يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من الصين، جينيف، لندن، باريس، نيويورك، سنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، الأردن، مصر، البحرين، السعودية، العراق، تركيا والامارات.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. كما حافظ البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز، وستاندر آند بورز وفيتش.

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: Aa3

• وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: AA-

• وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني: +A