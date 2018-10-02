"زين" تُطلق باقات جديدة لأمن المنازل ضمن Zain Life

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:59 02/10/2018 حدث بتاريخ: 13:11 02/10/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن إطلاق باقتين جديدتين لأمن المنازل ضمن محفظة Zain Life للمنزل الذكي، والتي تضم مجموعة من أجهزة الأمن الذكية والحلول المُبتكرة من شركتي FIBARO وEZVIZ الرائدتين في مجالات المنازل الذكية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاق الباقات الجديدة ضمن محفظة Zain Life يأتي في إطار خططها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

وبينت زين أن الباقات الجديدة تُقدّم مجموعة من أحدث أجهزة الأمن الذكية المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي وأمن المنازل من شركتي FIBARO وEZVIZ الرائدتين في مجالات المنازل الذكية، والتي تم تصميمها لتوفّر تجربة أمان فريدة من نوعها للمنزل، وذلك من خلال مجموعة من حلول المراقبة وأجهزة الاستشعار التي تقوم بإبلاغ المُستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية عند وجوده في خارج المنزل، بالإضافة إلى أجهزة أخرى لكشف الدخان وقياس الحرارة والتحكم بالأجهزة الكهربائية والأضواء وغيرها.

وأوضحت زين أن الباقة الأولى (باقة الكاميرات المبتدئة من EZVIZ) تضم 4 أجهزة وهي وحدتين من الكاميرا العادية ووحدتين من الكاميرا المتقدمة مُقابل 6.5 د.ك شهرياً (مع التزام لمدة 24 شهر) لعملاء زين للدفع الآجل، ويمكن شرائها بدفعة واحدة من غير التزام مقابل 156 د.ك، وتمتاز الكاميرات بسهولة التركيب وعازل للخصوصية ودقة الوضوح العالية عن بعد والتصوير ليلاً أو نهاراً، كما يمكنها إرسال تنبيهات فورية للمستخدم عند استشعار الحركة.

وأضافت الشركة أن الباقة الثانية (باقة الكاميرات وأجهزة الاستشعار المتقدمة من FIBARO وEZVIZ) تضم 8 أجهزة وهي كاميرا متقدمة وكاميرا عادية ومستشعر الحركة/الحرارة ومستشعر حركة الأبواب/النوافذ ومنفذ الكهرباء الذكي وجهاز لوحة المفاتيح للتحكم عن بعد وجهاز مركز التحكم ومستشعر الدخان الذكي مُقابل 14 د.ك شهرياً (مع التزام لمدة 24 شهر) لعملاء زين للدفع الآجل، ويمكن شرائها بدفعة واحدة من غير التزام مقابل 336 د.ك.

ويعد قطاع المنازل الذكية واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي التي تقوم بها شركات الاتصالات حول العالم، وخاصةً في ما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف زين حالياً على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية لتضمها إلى محفظة Zain Life، والتي ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول في المستقبل القريب إضافةً إلى حزمة الخدمات والمنتجات التي تُقدّمها حالياً.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال إطلاق هذه الباقات الجديدة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.